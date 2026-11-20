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Польща перевіряє можливе порушення повітряного простору 20 листопада під час масованої комбінованої атаки рф на Україну ракетами та дронами, яка зачепила у тому числі західні області. Про це УНН пише з посиланням на дані Оперативного командування ЗС Польщі.

Через підозру у порушенні повітряного простору Польщі неідентифікованим літаючим апаратом, інформацію про повітряну загрозу було передано до Центру безпеки уряду. Триває перевірка для підтвердження записів радіолокаційної системи та, за необхідності, вжиття заходів для протидії потенційній загрозі - повідомили в командуванні.

Громадян закликали дотримуватися оголошень та інструкцій відповідних органів.

"Подальша інформація буде оприлюднена після її повної перевірки та підтвердження всіх деталей", - ідеться у заяві.

Нагадаємо

У польському Любліні вранці 20 листопада оголосили повітряну тривогу та ввімкнули сирени на тлі масованої ракетної атаки росії на Україну. Раніше українські моніторингові канали повідомили про ймовірний перетин російською ракетою українсько-польського кордону.