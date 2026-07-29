Зеленский и Туск в среду в Польше обсудят встречу с Трампом
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Люблине. Переговоры будут посвящены итогам визита Зеленского в США и встречи с Трампом.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска ожидается в среду в польском Люблине, где планируется обсуждение визита в США, сообщили в канцелярии премьер-министра Польши в X, пишет УНН.
Сегодня днем в Люблине премьер-министр Дональд Туск встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры будут сосредоточены на итогах его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом
Говорили об активизации дипломатического процесса: Зеленский сообщил первые детали "хорошей встречи" с Трампом28.07.26, 18:32 • 6164 просмотра