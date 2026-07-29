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Туск и Зеленский встретились в Люблине

Киев • УНН

 • 3954 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Люблине. Переговоры посвящены подведению итогов визита украинского лидера в США.

Туск и Зеленский встретились в Люблине

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Люблине, передает УНН со ссылкой на TVP info.

Детали

По данным Канцелярии премьер-министра, переговоры будут в основном посвящены подведению итогов визита украинского лидера в США.

Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском - СМИ29.07.26, 16:31 • 2530 просмотров

Добавим

Зеленский прибыл в Польшу из Вашингтона, где во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом и присутствовал на похоронах проукраинского сенатора Линдси Грэма. В тот же вечер Сенат США ускорил работу над новыми санкциями против России, которых американский политик добивался до своей смерти.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
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Сенат Соединенных Штатов Америки
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Вашингтон
Дональд Трамп
Люблин
Дональд Туск
Владимир Зеленский
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Польша