Туск и Зеленский встретились в Люблине

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Люблине, передает УНН со ссылкой на TVP info.

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По данным Канцелярии премьер-министра, переговоры будут в основном посвящены подведению итогов визита украинского лидера в США.

Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском - СМИ

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Зеленский прибыл в Польшу из Вашингтона, где во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом и присутствовал на похоронах проукраинского сенатора Линдси Грэма. В тот же вечер Сенат США ускорил работу над новыми санкциями против России, которых американский политик добивался до своей смерти.