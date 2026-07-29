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Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском - СМИ

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Люблин. Запланирована встреча с премьер-министром Дональдом Туском.

Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уже в Польше, сообщает TVP Info, пишет УНН.

Детали

"Президент Украины прибыл в Люблин, где сегодня днем состоится его ранее объявленная встреча с премьер-министром Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Зеленский и Туск в среду в Польше обсудят встречу с Трампом29.07.26, 13:22 • 2180 просмотров

Как неофициально узнали журналисты TVP Info, "встреча запланирована на 15.30" по местному времени.

Это, пишет издание, "первый визит Президента Украины в Польшу и встреча с премьер-министром после конфликта между Польшей и Украиной, который вспыхнул из-за присвоения Зеленским воинской части имени героев УПА". В результате президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла.

Юлия Шрамко

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