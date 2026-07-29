Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Туском - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уже в Польше, сообщает TVP Info, пишет УНН.

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"Президент Украины прибыл в Люблин, где сегодня днем состоится его ранее объявленная встреча с премьер-министром Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Зеленский и Туск в среду в Польше обсудят встречу с Трампом

Как неофициально узнали журналисты TVP Info, "встреча запланирована на 15.30" по местному времени.

Это, пишет издание, "первый визит Президента Украины в Польшу и встреча с премьер-министром после конфликта между Польшей и Украиной, который вспыхнул из-за присвоения Зеленским воинской части имени героев УПА". В результате президент Польши Кароль Навроцкий лишил его ордена Белого Орла.