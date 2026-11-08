На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы

Сегодня, 8 ноября, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили внешнее электроснабжение через линию электропередачи "Феросплавная-1" после очередного блэкаута на станции. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Запорожская АЭС снова получает внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы. В 17:41 включили линию электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1 - говорится в сообщении.

В то же время ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной. Пока станция находится под оккупацией, сохраняется угроза обесточиваний, а также угроза ядерной и радиационной безопасности.

"Энергоатом" заявил о систематическом разрушении ядерной безопасности на ЗАЭС