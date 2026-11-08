На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы
Киев • УНН
Запорожская АЭС снова получает электроэнергию от украинской энергосистемы. Из-за оккупации станции угрозы для ядерной безопасности сохраняются.
Сегодня, 8 ноября, на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили внешнее электроснабжение через линию электропередачи "Феросплавная-1" после очередного блэкаута на станции. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
Запорожская АЭС снова получает внешнее электроснабжение от украинской энергосистемы. В 17:41 включили линию электропередачи 330 кВ "Феросплавная-1
В то же время ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной. Пока станция находится под оккупацией, сохраняется угроза обесточиваний, а также угроза ядерной и радиационной безопасности.
"Энергоатом" заявил о систематическом разрушении ядерной безопасности на ЗАЭС05.09.26, 20:44 • 10127 просмотров