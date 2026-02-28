Трамп вірить інформації про загибель Верховного лідера Ірану внаслідок спільних авіаударів

$43.210.00
51.020.00
ukenru
28 лютого, 12:56 • 22099 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 35757 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 33521 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 40379 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 44662 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52168 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47277 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50619 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 48991 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 45276 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.3м/с
74%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59 • 14499 перегляди
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 9364 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 10444 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video15:33 • 13408 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб16:27 • 11253 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 37588 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 41701 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 35698 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 39828 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 40914 перегляди
Актуальнi люди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 20468 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 20199 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 20332 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 20545 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 34903 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Опалення

Трамп вірить інформації про загибель Верховного лідера Ірану внаслідок спільних авіаударів

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Трамп заявив про наявність підстав вважати, що аятола Алі Хаменеї був ліквідований під час масштабної атаки на Тегеран.

Трамп вірить інформації про загибель Верховного лідера Ірану внаслідок спільних авіаударів

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність підстав вважати, що аятола Алі Хаменеї був ліквідований під час масштабної атаки на Тегеран. Спираючись на дані ізраїльської сторони, американський лідер зазначив, що значна частина вищого політичного та військового керівництва Ісламської республіки вже припинила своє існування. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

Хоча офіційний Вашингтон наразі очікує остаточного підтвердження, Трамп наголосив, що вважає повідомлення про смерть Верховного лідера правдивими, додавши, що "багатьох їхніх ватажків уже немає".

Ліквідація верхівки військового командування та розвідки

Армія оборони Ізраїлю підкріпила заяву президента США власним звітом, згідно з яким під час суботніх ударів було знищено майже все вище керівництво оборонного сектору Ірану.

Я не хочу нічого остаточного говорити, поки не побачу, що відбувається, але ми вважаємо, що він є. І багатьох їхніх лідерів вже немає

– сказав Трамп ABC News.

Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу28.02.26, 21:53 • 3710 переглядiв

Серед імовірно загиблих фігурують міністр оборони Азіз Насірзаде, секретар Ради безпеки Алі Шамхані та командувач сухопутних військ КВІР Мохаммад Пакпур. Ця масштабна зачистка командної вертикалі стала частиною стратегії союзників із паралізації управління іранськими збройними силами та засобами ядерного стримування.

Реакція Тегерана та спроби спростувати втрати

На противагу заявам США та Ізраїлю, Міністерство закордонних справ Ірану виступило з офіційним запереченням загибелі своїх лідерів. Речник відомства Есмаїл Багаї запевнив, що аятола Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан перебувають у безпеці та продовжують виконувати свої обов'язки. Проте ігнорування Іраном вимог надати відеодокази їхнього перебування в живому стані лише посилює підозри міжнародних спостерігачів щодо реального стану справ у тегеранських кабінетах влади.

Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28.02.26, 22:17 • 3482 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран