Трамп вірить інформації про загибель Верховного лідера Ірану внаслідок спільних авіаударів
Київ • УНН
Трамп заявив про наявність підстав вважати, що аятола Алі Хаменеї був ліквідований під час масштабної атаки на Тегеран.
Президент США Дональд Трамп заявив про наявність підстав вважати, що аятола Алі Хаменеї був ліквідований під час масштабної атаки на Тегеран. Спираючись на дані ізраїльської сторони, американський лідер зазначив, що значна частина вищого політичного та військового керівництва Ісламської республіки вже припинила своє існування. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
Хоча офіційний Вашингтон наразі очікує остаточного підтвердження, Трамп наголосив, що вважає повідомлення про смерть Верховного лідера правдивими, додавши, що "багатьох їхніх ватажків уже немає".
Ліквідація верхівки військового командування та розвідки
Армія оборони Ізраїлю підкріпила заяву президента США власним звітом, згідно з яким під час суботніх ударів було знищено майже все вище керівництво оборонного сектору Ірану.
Я не хочу нічого остаточного говорити, поки не побачу, що відбувається, але ми вважаємо, що він є. І багатьох їхніх лідерів вже немає
Серед імовірно загиблих фігурують міністр оборони Азіз Насірзаде, секретар Ради безпеки Алі Шамхані та командувач сухопутних військ КВІР Мохаммад Пакпур. Ця масштабна зачистка командної вертикалі стала частиною стратегії союзників із паралізації управління іранськими збройними силами та засобами ядерного стримування.
Реакція Тегерана та спроби спростувати втрати
На противагу заявам США та Ізраїлю, Міністерство закордонних справ Ірану виступило з офіційним запереченням загибелі своїх лідерів. Речник відомства Есмаїл Багаї запевнив, що аятола Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан перебувають у безпеці та продовжують виконувати свої обов'язки. Проте ігнорування Іраном вимог надати відеодокази їхнього перебування в живому стані лише посилює підозри міжнародних спостерігачів щодо реального стану справ у тегеранських кабінетах влади.
