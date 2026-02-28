Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии оснований полагать, что аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время масштабной атаки на Тегеран. Опираясь на данные израильской стороны, американский лидер отметил, что значительная часть высшего политического и военного руководства Исламской республики уже прекратила свое существование. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Хотя официальный Вашингтон пока ожидает окончательного подтверждения, Трамп подчеркнул, что считает сообщения о смерти Верховного лидера правдивыми, добавив, что "многих их главарей уже нет".

Армия обороны Израиля подкрепила заявление президента США собственным отчетом, согласно которому во время субботних ударов было уничтожено почти все высшее руководство оборонного сектора Ирана.

Я не хочу ничего окончательного говорить, пока не увижу, что происходит, но мы считаем, что он есть. И многих их лидеров уже нет