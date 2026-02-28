$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 22081 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 35718 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 33491 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 40347 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 44635 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52152 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47265 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50613 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 48983 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 45270 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Трамп заявил о наличии оснований полагать, что аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время масштабной атаки на Тегеран.

Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии оснований полагать, что аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время масштабной атаки на Тегеран. Опираясь на данные израильской стороны, американский лидер отметил, что значительная часть высшего политического и военного руководства Исламской республики уже прекратила свое существование. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

Хотя официальный Вашингтон пока ожидает окончательного подтверждения, Трамп подчеркнул, что считает сообщения о смерти Верховного лидера правдивыми, добавив, что "многих их главарей уже нет".

Ликвидация верхушки военного командования и разведки

Армия обороны Израиля подкрепила заявление президента США собственным отчетом, согласно которому во время субботних ударов было уничтожено почти все высшее руководство оборонного сектора Ирана.

Я не хочу ничего окончательного говорить, пока не увижу, что происходит, но мы считаем, что он есть. И многих их лидеров уже нет

– сказал Трамп ABC News.

Среди предположительно погибших фигурируют министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур. Эта масштабная зачистка командной вертикали стала частью стратегии союзников по парализации управления иранскими вооруженными силами и средствами ядерного сдерживания.

Реакция Тегерана и попытки опровергнуть потери

В противовес заявлениям США и Израиля, Министерство иностранных дел Ирана выступило с официальным отрицанием гибели своих лидеров. Представитель ведомства Эсмаил Багаи заверил, что аятолла Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан находятся в безопасности и продолжают выполнять свои обязанности. Однако игнорирование Ираном требований предоставить видеодоказательства их пребывания в живом состоянии лишь усиливает подозрения международных наблюдателей относительно реального положения дел в тегеранских кабинетах власти.

Степан Гафтко

