Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов
Трамп заявил о наличии оснований полагать, что аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время масштабной атаки на Тегеран.
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии оснований полагать, что аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время масштабной атаки на Тегеран. Опираясь на данные израильской стороны, американский лидер отметил, что значительная часть высшего политического и военного руководства Исламской республики уже прекратила свое существование. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
Хотя официальный Вашингтон пока ожидает окончательного подтверждения, Трамп подчеркнул, что считает сообщения о смерти Верховного лидера правдивыми, добавив, что "многих их главарей уже нет".
Ликвидация верхушки военного командования и разведки
Армия обороны Израиля подкрепила заявление президента США собственным отчетом, согласно которому во время субботних ударов было уничтожено почти все высшее руководство оборонного сектора Ирана.
Я не хочу ничего окончательного говорить, пока не увижу, что происходит, но мы считаем, что он есть. И многих их лидеров уже нет
Среди предположительно погибших фигурируют министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур. Эта масштабная зачистка командной вертикали стала частью стратегии союзников по парализации управления иранскими вооруженными силами и средствами ядерного сдерживания.
Реакция Тегерана и попытки опровергнуть потери
В противовес заявлениям США и Израиля, Министерство иностранных дел Ирана выступило с официальным отрицанием гибели своих лидеров. Представитель ведомства Эсмаил Багаи заверил, что аятолла Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан находятся в безопасности и продолжают выполнять свои обязанности. Однако игнорирование Ираном требований предоставить видеодоказательства их пребывания в живом состоянии лишь усиливает подозрения международных наблюдателей относительно реального положения дел в тегеранских кабинетах власти.
