Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка

Основатели скандальной клиники Odrex могли быть причастны к незаконному внесению изменений в государственные реестры относительно земельного участка и объекта недвижимости, где расположено медицинское учреждение. Речь идет о возможном самовольном расширении границ земли и изменении ее целевого назначения – именно того участка, где сегодня работает клиника Odrex. Действительно ли клиника "ни при чем", как это публично утверждают ее адвокаты, и как на самом деле связаны Odrex и ООО "Фабрика Акация", читайте в расследовании УНН.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства использования земельного участка и объектов недвижимости по адресу г. Одесса, ул. Розкидайловская, 69/71 – именно там расположена главная локация скандальной клиники Odrex.

По версии следствия, на участке, находящемся в собственности ООО "Фабрика Акация", могли быть проведены реконструкции и возведены здания с выходом за пределы отведенной земли и фактическим самовольным захватом прилегающей территории. Правоохранители отдельно проверяют законность внесения изменений в Государственный реестр вещных прав: как относительно общей площади объекта, так и относительно изменения его типа с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения".

По информации органов архитектурно-строительного контроля Одессы, разрешительные документы на выполнение строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию по этому адресу не регистрировались и не выдавались. Специалист-геодезист также установил, что часть здания, где расположена скандальная клиника Odrex, может незаконно выходить за пределы земельного участка, который официально принадлежит арендодателю ООО "Фабрика Акация".

Важно: речь идет не о проверке медицинской деятельности, а исключительно о земле и недвижимости.

"Мы ни при чем": позиция адвокатов Odrex

Медицинский дом Odrex и их адвокаты обнародовали совместный пост, в котором настаивают, что клиника не имеет отношения к ситуации с недвижимостью.

Юридическое лицо, у которого Медицинский дом Odrex арендует помещения, получило судебное определение о разрешении на осмотр здания и прилегающей территории, где расположена главная локация клиники в Одессе. Речь идет исключительно о действиях, связанных с объектом недвижимости. Это определение не касается медицинской деятельности, не связано с лицензированием и не предусматривает прекращения работы медицинского учреждения - написали в Facebook.

Впрочем, утверждение о полной непричастности клиники к арендодателям земли и здания выглядит по меньшей мере странно. Ведь согласно данным, размещенным на сайте YouControl, ООО "Фабрика Акация" и ООО "Медицинский дом "Одрекс" имеют практически идентичный круг учредителей.

Так, совладельцами ООО "Фабрика Акация" являются Ирина Зайкова (42%), Лариса Мысоцкая (57,38%) и Евгений Савицкий (0,619%). Те же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом Odrex" – юридического лица, на лицензии которого сегодня работает скандальная клиника. Контрольный пакет в этой компании также сосредоточен у Ирины Зайковой (61,69%), значительную долю имеет Лариса Мысоцкая (17,52%), Тиграну Арутюняну (20,56%), и Евгений Савицкий (0,23%), который в обоих кейсах владеет наименьшими долями.

По документам это разные юридические лица. Но фактически контролируют и землю, и здания, и медицинский бизнес, который там работает – одни и те же люди. В таких обстоятельствах публичная позиция адвокатов Odrex выглядит противоречивой: с одной стороны, они настаивают, что клиника не имеет никакого отношения к проверкам, ведь следственные действия якобы касаются исключительно арендодателя. С другой – открытые реестры свидетельствуют, что владельцы земли, зданий и учредители клиники фактически совпадают. В такой ситуации тезис о "чужих имущественных проблемах" теряет логику и может быть сознательной ложью для отвлечения внимания.

НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов

Где здесь "давление на бизнес"?

Так же легко разбивается и тезис о якобы "давлении на бизнес", к которому адвокаты клиники в очередной раз апеллируют в своем публичном заявлении.

Любые действия, которые во время осмотра здания могут ограничить доступ к помещениям, электропитание, кислородные системы или логистику персонала, создают прямые риски. Это риски для запланированных операций, для стационарных пациентов и для тех, кто нуждается в непрерывной терапии здесь и сейчас…Мы фиксируем попытки использования хозяйственных и имущественных процедур как инструмента давления на медицинское учреждение и врачей - написали в Facebook.

Впрочем, по информации редакции УНН, следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного захвата земли и изменения ее целевого назначения не предусматривают никакого вмешательства в работу медицинского учреждения. Речь идет об осмотре земельного участка с привлечением специалиста-геодезиста без входа в здание. Проверка касается исключительно границ земельного участка и размещения здания, а не функционирования операционных, реанимаций или лечебного процесса.

В таких обстоятельствах утверждение об угрозе стабильной работе больницы выглядит по меньшей мере преувеличенным. Более того, в публичной позиции адвокатов Odrex возникает очевидное противоречие: с одной стороны, они настаивают, что клиника не имеет никакого отношения к проверкам, поскольку следственные действия якобы касаются исключительно арендодателя. С другой – говорят о "давлении на бизнес" и рисках именно для работы медицинского учреждения.

В этой истории речь идет не о борьбе государства с медициной и не о вмешательстве в лечебный процесс. Речь идет о потенциальном нарушении земельного и регистрационного законодательства, которое непосредственно касается интересов одесской общины.

Вопросы, на которые владельцам скандальной Odrex придется ответить

Досудебное расследование продолжается, и окончательные выводы должен сделать суд. В то же время уже сейчас открытые реестры ставят под сомнение публичную версию о полной непричастности скандальной клиники Odrex к истории с возможным самозахватом земли на Розкидайловской.

Если клиника позиционирует себя как флагман современной и ответственной медицины, одесситы имеют право знать: на какой именно земле она стоит и при каких обстоятельствах эта земля получила новые границы и новое целевое назначение.