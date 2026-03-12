Демократы США требуют расследования из-за ослабления нефтяных санкций против РФ администрацией Трампа

Группа сенаторов от Демократической партии инициировала расследование решения администрации Дональда Трампа смягчить ограничения на торговлю российской нефтью для Индии. Законодатели направили официальное письмо председателю Комитета Сената по вопросам банковского дела Тиму Скотту с требованием провести срочные слушания с участием министра финансов Скотта Бессента до конца марта. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Сенаторы обвинили Белый дом в нарушении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который требует предварительного уведомления Конгресса за 30 дней до любых изменений в санкционном режиме.

Снятие санкций с россии стало бы серьезным ударом по Украине – Зеленский

По мнению демократов, разрешение на покупку российской нефти, которая ранее была заблокирована в море, фактически спасает Кремль от кризиса денежных потоков и позволяет Путину пополнять военный бюджет. Законодатели подчеркнули парадоксальность ситуации, когда администрация Трампа одновременно ведет военную операцию и вознаграждает союзника своего противника, чья помощь уже привела к гибели семи американских военнослужащих.

Администрация Трампа не может одновременно утверждать, что отдает приоритет военным операциям США, и предлагать ослабление санкций Путину. Решение войны, начатой президентом Трампом, не должно заключаться в вознаграждении противника, который помогает Ирану атаковать американские войска – заявили законодатели в своем обращении.

Позиция Министерства финансов и экономические аргументы

Министр финансов Скотт Бессент встал на защиту решения, назвав его временной технической мерой для стабилизации мирового энергетического рынка, который пострадал из-за перекрытия Ормузского пролива.

Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, которая уже застряла в море. Мы делаем это, чтобы заполнить временный пробел в мировых поставках – отметил министр финансов Бессент.

США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать