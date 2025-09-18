Рада Європи зробила крок до створення механізму компенсацій за агресію рф

Рада Європи зробила ще один крок до створення міжнародного механізму компенсацій за агресію рф проти України. Про це повідомила народний депутат, заступниця голови фракції "Слуга Народу", член української постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН з посиланням на партію "Слуга народу".

Деталі

Йдеться про проєкт Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. За словами Кравчук, це ще один важливий крок у формуванні всеохопного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Після Реєстру збитків починає формуватися другий ключовий елемент механізму - саме він розглядатиме заяви і призначатиме компенсації жертвам агресії - заявила Кравчук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків. Постраждалі від агресії рф зможуть подати заяви через "Дію".

Пізніше уряд розширив категорії для відшкодування збитків від війни. Українці можуть подавати заяви про вимушений виїзд, депортацію, втрату житла, роботи та бізнесу.