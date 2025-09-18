Рада Європи зробила крок до створення механізму компенсацій за агресію рф

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 11274 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 20904 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 30192 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 20174 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18545 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28285 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15575 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47404 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44164 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33501 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Популярнi новини
У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежаVideo18 вересня, 08:55 • 6706 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 26957 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 14517 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 18698 перегляди
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі15:35 • 6058 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 18720 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 30201 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 26980 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28289 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 47406 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 25575 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 25102 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 25329 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 23807 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 53068 перегляди
Рада Європи зробила крок до створення механізму компенсацій за агресію рф

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Створення Міжнародної компенсаційної комісії для України стане ключовим елементом механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Рада Європи зробила крок до створення механізму компенсацій за агресію рф

Рада Європи зробила ще один крок до створення міжнародного механізму компенсацій за агресію рф проти України. Про це повідомила народний депутат, заступниця голови фракції "Слуга Народу", член української постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН з посиланням на партію "Слуга народу".

Деталі

Йдеться про проєкт Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. За словами Кравчук, це ще один важливий крок у формуванні всеохопного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Після Реєстру збитків починає формуватися другий ключовий елемент механізму - саме він розглядатиме заяви і призначатиме компенсації жертвам агресії

- заявила Кравчук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків. Постраждалі від агресії рф зможуть подати заяви через "Дію".

Пізніше уряд розширив категорії для відшкодування збитків від війни. Українці можуть подавати заяви про вимушений виїзд, депортацію, втрату житла, роботи та бізнесу.

Євген Устименко

