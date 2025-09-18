Совет Европы сделал шаг к созданию механизма компенсаций за агрессию рф

Совет Европы сделал еще один шаг к созданию международного механизма компенсаций за агрессию рф против Украины. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга Народа", член украинской постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН со ссылкой на партию "Слуга народа".

Подробности

Речь идет о проекте Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. По словам Кравчук, это еще один важный шаг в формировании всеобъемлющего механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

После Реестра убытков начинает формироваться второй ключевой элемент механизма - именно он будет рассматривать заявления и назначать компенсации жертвам агрессии - заявила Кравчук.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил шесть новых категорий для Международного реестра убытков. Пострадавшие от агрессии рф смогут подать заявления через "Дію".

Позже правительство расширило категории для возмещения ущерба от войны. Украинцы могут подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.