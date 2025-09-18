$41.190.02
12:49 • 11274 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 20902 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 30191 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 20173 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 18545 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 28285 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15575 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47404 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44164 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33501 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Совет Европы сделал шаг к созданию механизма компенсаций за агрессию рф

Киев • УНН

 48 просмотра

Создание Международной компенсационной комиссии для Украины станет ключевым элементом механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Совет Европы сделал еще один шаг к созданию международного механизма компенсаций за агрессию рф против Украины. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга Народа", член украинской постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН со ссылкой на партию "Слуга народа".

Подробности

Речь идет о проекте Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. По словам Кравчук, это еще один важный шаг в формировании всеобъемлющего механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

После Реестра убытков начинает формироваться второй ключевой элемент механизма - именно он будет рассматривать заявления и назначать компенсации жертвам агрессии

- заявила Кравчук.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил шесть новых категорий для Международного реестра убытков. Пострадавшие от агрессии рф смогут подать заявления через "Дію".

Позже правительство расширило категории для возмещения ущерба от войны. Украинцы могут подавать заявления о вынужденном выезде, депортации, потере жилья, работы и бизнеса.

Евгений Устименко

Слуга народа
Совет Европы
Украина