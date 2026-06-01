Буданов прокомментировал заявления о якобы "перемирии" на Троицу
Киев • УНН
Глава ГУР Кирилл Буданов не получал информации о перемирии на Троицу. россия продолжает массированные обстрелы и атаки, которые приводят к человеческим жертвам.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что не получал никакой информации о якобы «перемирии» на Троицу, о котором ранее заявляла российская сторона. Об этом Буданов сказал журналистам, передает УНН.
По словам главы ОП, реальная ситуация свидетельствует о продолжении российских атак и обстрелов.
Я такой информации не получал. Более того, вы можете посмотреть, сколько всего вчера было поражено рф, сколько человеческих жертв. Поэтому, о чем мы сейчас говорим, я не совсем понимаю
