Буданов прокомментировал заявления о якобы "перемирии" на Троицу

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что не получал никакой информации о якобы «перемирии» на Троицу, о котором ранее заявляла российская сторона. Об этом Буданов сказал журналистам, передает УНН.

По словам главы ОП, реальная ситуация свидетельствует о продолжении российских атак и обстрелов.

Я такой информации не получал. Более того, вы можете посмотреть, сколько всего вчера было поражено рф, сколько человеческих жертв. Поэтому, о чем мы сейчас говорим, я не совсем понимаю – заявил Буданов во время международного форума «Архитектура безопасности».

