10:33 • 644 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8900 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14827 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13240 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14959 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14306 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14007 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30582 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52442 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
"Концерта не будет": в Киеве отменили выступление русскоязычных рэперов

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил об отмене концерта русскоязычного рэпа в Panorama Bar, запланированного на 3 октября. Мероприятие, которое должно было состояться в 16:30, не состоится.

"Концерта не будет": в Киеве отменили выступление русскоязычных рэперов

В пятницу, 3 октября, в одном из баров Киева был запланирован концерт музыкантов: на нем должны были читать русскоязычный рэп. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие было запланировано на 16:30 в заведении Panorama Bar на Голосеевском проспекте 132.

Также сообщалось, что в 16:30 был запланирован концерт с участием исполнителя Andrew Skat.

Кроме того, сообщается, что подобные концерты могут посещать даже несовершеннолетние лица. Цена билета - от 400 до 500 гривен.

Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева

- написал Ткаченко.

Он также обратился к правоохранителям.

"Концерта" не будет. К "русскому рэпу" в столице Украины никто не будет толерантно относиться

- добавил чиновник.

В свою очередь, исполнитель Andrew Skat сообщил об отмене концерта 3 октября.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко. Она поддерживает российское полномасштабное вторжение в Украину.

Евгений Устименко

ОбществоКультураКиев
Киевский городской совет
Румыния
Украина
Киев