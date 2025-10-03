"Концерта не будет": в Киеве отменили выступление русскоязычных рэперов

В пятницу, 3 октября, в одном из баров Киева был запланирован концерт музыкантов: на нем должны были читать русскоязычный рэп. Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Данное мероприятие было запланировано на 16:30 в заведении Panorama Bar на Голосеевском проспекте 132.

Также сообщалось, что в 16:30 был запланирован концерт с участием исполнителя Andrew Skat.

Кроме того, сообщается, что подобные концерты могут посещать даже несовершеннолетние лица. Цена билета - от 400 до 500 гривен.

Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева

Он также обратился к правоохранителям.

"Концерта" не будет. К "русскому рэпу" в столице Украины никто не будет толерантно относиться