росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
"Концерту не буде": у Києві скасували виступ російськомовних реперів

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про скасування концерту російськомовного репу в Panorama Bar, запланованого на 3 жовтня. Захід, що мав відбутися о 16:30, не відбудеться.

"Концерту не буде": у Києві скасували виступ російськомовних реперів

У п’ятницю, 3 жовтня, в одному з барів Києва був запланований концерт музикантів: на цьому мали б читати російськомовний реп. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

Даний захід був запланований на 16:30 у закладі Panorama Bar на Голосіївському проспекті 132.

Також повідомлялось, що о 16:30 був запланований концерт за участі виконавця Andrew Skat.

Крім того, повідомляється, що подібні концерти можуть відвідувати навіть неповнолітні особи. Ціна квитка - від 400 до 500 гривень.

Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва

- написав Ткаченко.

Він також звернувся до правоохоронців.

"Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме

- додав чиновник.

У свою чергу, виконавець Andrew Skat повідомив про скасування концерту 3 жовтня.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко. Вона підтримує російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Євген Устименко

