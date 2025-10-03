"Концерту не буде": у Києві скасували виступ російськомовних реперів
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про скасування концерту російськомовного репу в Panorama Bar, запланованого на 3 жовтня. Захід, що мав відбутися о 16:30, не відбудеться.
У п’ятницю, 3 жовтня, в одному з барів Києва був запланований концерт музикантів: на цьому мали б читати російськомовний реп. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Деталі
Даний захід був запланований на 16:30 у закладі Panorama Bar на Голосіївському проспекті 132.
Також повідомлялось, що о 16:30 був запланований концерт за участі виконавця Andrew Skat.
Крім того, повідомляється, що подібні концерти можуть відвідувати навіть неповнолітні особи. Ціна квитка - від 400 до 500 гривень.
Для тих, хто забув, нагадую: Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва
Він також звернувся до правоохоронців.
"Концерту" не буде. "руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме
У свою чергу, виконавець Andrew Skat повідомив про скасування концерту 3 жовтня.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко. Вона підтримує російське повномасштабне вторгнення в Україну.