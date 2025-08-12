Прокуратура просит расторгнуть договор аренды земли в Киеве с депутатом Царенко

Киевская городская прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды на почти 4 гектара земли в Днепровском районе столицы, предназначенной для строительства жилого комплекса. За 17 лет арендатор так и не начал работы и накопил почти 400 тысяч гривен долга за аренду. По данным источников УНН, правоохранители требуют расторгнуть договор аренды с депутатом Михаилом Царенко.

Детали

В Киеве разворачивается громкое судебное дело относительно земельного участка стоимостью около 62 миллионов гривен, расположенного недалеко от кольцевой дороги города Бровары в Днепровском районе столицы. Киевская городская прокуратура в интересах государства требует расторгнуть договор аренды, взыскать с арендатора почти 400 тысяч гривен задолженности и вернуть землю в коммунальную собственность.

Как выяснили прокуроры, еще в 2008 году общество получило почти 4 гектара коммунальной земли под строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и хозяйственных сооружений. Несмотря на то, что в 2021 году Киевсовет возобновил договор аренды, за это время на участке так и не было начато никаких строительных работ.

Помимо игнорирования целевого назначения земли, арендатор, по данным УНН, депутат Царенко, систематически не платил арендную плату. Как выяснило следствие, сумма долга сейчас составляет около 400 тысяч гривен.

Хозяйственный суд города Киева уже открыл производство по делу. Если суд поддержит требования прокуратуры, земля вернется в собственность общины, а застройщику придется уплатить накопленный долг.

