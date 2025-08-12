$41.450.06
09:30
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Прокуратура просит расторгнуть договор аренды земли в Киеве с депутатом Царенко

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Киевская прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды на 4 гектара земли в Днепровском районе. Арендатор, депутат Михаил Царенко, не начал строительство за 17 лет и накопил 400 тысяч гривен долга.

Прокуратура просит расторгнуть договор аренды земли в Киеве с депутатом Царенко

Киевская городская прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды на почти 4 гектара земли в Днепровском районе столицы, предназначенной для строительства жилого комплекса. За 17 лет арендатор так и не начал работы и накопил почти 400 тысяч гривен долга за аренду. По данным источников УНН, правоохранители требуют расторгнуть договор аренды с депутатом Михаилом Царенко.

Детали

В Киеве разворачивается громкое судебное дело относительно земельного участка стоимостью около 62 миллионов гривен, расположенного недалеко от кольцевой дороги города Бровары в Днепровском районе столицы. Киевская городская прокуратура в интересах государства требует расторгнуть договор аренды, взыскать с арендатора почти 400 тысяч гривен задолженности и вернуть землю в коммунальную собственность.

Как выяснили прокуроры, еще в 2008 году общество получило почти 4 гектара коммунальной земли под строительство жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и хозяйственных сооружений. Несмотря на то, что в 2021 году Киевсовет возобновил договор аренды, за это время на участке так и не было начато никаких строительных работ.

Помимо игнорирования целевого назначения земли, арендатор, по данным УНН, депутат Царенко, систематически не платил арендную плату. Как выяснило следствие, сумма долга сейчас составляет около 400 тысяч гривен.

Хозяйственный суд города Киева уже открыл производство по делу. Если суд поддержит требования прокуратуры, земля вернется в собственность общины, а застройщику придется уплатить накопленный долг.

Прокуратура вернула государству десятки гектаров земли возле музея в Пирогово07.08.25, 11:42 • 1937 просмотров

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧПНедвижимость
Киевский городской совет
Бровары
Киев