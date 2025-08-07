$41.610.07
Прокуратура вернула государству десятки гектаров земли возле музея в Пирогово

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Прокуроры добились возвращения десятков гектаров земли, включая охранные зоны музея в Пирогово. Это стало результатом отмены незаконных решений Киевского городского совета 2007 года.

Прокуратура вернула государству десятки гектаров земли возле музея в Пирогово

Прокуроры отчитались о процессе возвращения в собственность территориальной общины десятков гектаров земли, включая те, что входят в охранные зоны музея в Пирогово.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Инициирована отмена незаконных решений органов местной власти, коммерческий захват территории вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово остановлен. 

По данным Офиса Генерального прокурора, в 2007 году Киевский городской совет, во время каденции тогдашнего мэра, неправомерно передал в частную собственность и аренду более 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель жилищно-строительным кооперативам под жилищную застройку, созданным на подставных лиц.

Более 100 гектаров этой земли расположены в пределах охранных зон Национального музея народной архитектуры и быта Украины, где в соответствии с законодательством запрещена любая деятельность, которая может нанести вред объектам культурного наследия, в частности новое строительство

- говорится в сообщении. 

С целью защиты интересов государства органами прокуратуры в суд предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевсовета и возвращении земель.

В рамках одного из таких исков прокуратура добилась возвращения земельного участка площадью 108 га, который был незаконно передан в собственность жилищно-строительному кооперативу.

Эта земля ранее находилась в пользовании субъекта хозяйствования, который еще в 2007 году добровольно отказался от нее, прекратив договорные отношения с Киевсоветом. Субъект хозяйствования безосновательно осуществил регистрацию вещных прав на часть этих земель в 2018 году. Это 72,2 га вблизи Музея.

Согласно законодательству такие земли не могут находиться в частной собственности, прокуратура подала в суд 6 исков в интересах государства об отмене государственной регистрации вещных прав на эти земли.  

Но сейчас все иски удовлетворены, отчитывается Офис Генерального прокурора..

Выполнено 5 судебных решений и территориальной общине возвращено более 56 гектаров земли, а право аренды за агрокомбинатом отменено.

Справка

В апреле 2025 года одно из судебных решений было отменено апелляционным судом.

Впрочем, 05 августа 2025 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора и оставил в силе решение суда о возвращении государству земельного участка площадью 16,5 га. УНН передавал, что Суд высшей инстанции отменил решение суда апелляционной инстанции, что возобновляло права СТОВ "Агрокомбинат Хотовский".

Дополнение

Также прокуратура добилась отмены приказа Министерства культуры 2007 года, которым охранные зоны Музея были безосновательно уменьшены с 2 км до 25 м.

Приказ отменен, а Минкульт обязан установить надлежащие границы и режимы использования зон охраны Музея в Пирогово. Министерство добровольно решение суда не выполнило, за что на него наложен штраф 5,1 тыс. грн.

- пишет  Офис Генерального прокурора.

Напомним

УНН в 2024 году сообщал, что Северный апелляционный хозяйственный суд отменил приказ Минюста об отмене незаконной регистрации на подставных лиц государственного имущества Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Игорь Тележников

