ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 6510 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11920 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22228 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44216 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49747 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99708 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68425 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61554 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47858 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі біля музею в Пирогові

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Прокурори домоглися повернення десятків гектарів землі, включаючи охоронні зони музею в Пирогові. Це стало результатом скасування незаконних рішень Київської міської ради 2007 року.

Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі біля музею в Пирогові

Прокурори звітували про процес повернення у власність територіальної громади десятків гектарів землі, включно з тими, що входять до охоронних зон музею у Пирогові.

Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Ініційовано скасування незаконних рішень органів місцевої влади, комерційне загарбання території довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові зупинено. 

За даними Офісу Генерального прокурора у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб.

Понад 100 гектарів цієї землі розташовані в межах охоронних зон Національного музею народної архітектури та побуту України, де відповідно до законодавства заборонена будь-яка діяльність, що може завдати шкоди об’єктам культурної спадщини, зокрема нове будівництво

- ідеться у повідомленні. 

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель.

У межах одного з таких позовів прокуратура домоглася повернення земельної ділянки площею 108 га, яку було незаконно передано у власність житлово-будівельному кооперативу.

Ця земля раніше перебувала у користуванні суб’єкта господарювання, який ще у 2007 році добровільно відмовився від неї, припинивши договірні відносини з Київрадою. Суб’єкт господарювання безпідставно здійснив реєстрацію речових прав на частину з цих земель у 2018 році. Це 72,2 га поблизу Музею.

Згідно із законодавством такі землі не можуть перебувати у приватній власності, прокуратура подала до суду 6 позовів в інтересах держави щодо скасування державної реєстрації речових прав на ці землі.  

Але наразі усі позови задоволено, звітує Офіс Генерального прокурора..

Виконано 5 судових рішень та територіальній громаді повернуто понад 56 гектарів землі, а право оренди за агрокомбінатом скасовано.

Довідка

У квітні 2025 року одне із судових рішень було скасовано апеляційним судом.

Втім, 05 серпня 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора та залишив у силі рішення суду про повернення державі земельної ділянки площею 16,5 га. УНН передавав, що Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ "Агрокомбінат Хотівський".

Доповнення

Також прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м.

Наказ скасовано, а Мінкульт зобов’язано встановити належні межі і режими використання зон охорони Музею в Пирогові. Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 5,1 тис. грн.

- пише  Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

УНН у 2024 році повідомляв, що Північний апеляційний господарський суд скасував наказ Мін'юсту про скасування незаконної реєстрації на підставних осіб державного майна Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Ігор Тележніков

