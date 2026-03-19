Двоє патрульних поліцейських загинули під час боїв біля Костянтинівки

У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
19 березня, 16:26 • 20975 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 23336 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 21531 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 20402 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
19 березня, 12:16 • 20044 перегляди
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
19 березня, 11:44 • 17259 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у КримуVideo
Ексклюзив
19 березня, 11:36 • 16715 перегляди
Чи повернуться українці додому після завершення війни
Ексклюзив
19 березня, 10:35 • 16761 перегляди
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
18 березня, 17:22 • 30215 перегляди
Українці з 20 березня зможуть отримати кешбек на пальне
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 19446 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 15672 перегляди
На Полтавщині 12-річна дівчинка народила дитину після зґвалтування, підозрюваного затримали19 березня, 15:56 • 6898 перегляди
Цієї суботи очікуються переговори у США, українська делегація вже в дорозі - Зеленський 18:54 • 10073 перегляди
Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - офіцерка ЗСУ піде під суд20:10 • 5674 перегляди
Публікації
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 27681 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 31238 перегляди
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину19 березня, 10:55 • 33656 перегляди
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси19 березня, 09:28 • 39318 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 49475 перегляди
Двоє патрульних поліцейських загинули під час боїв біля Костянтинівки

Артем Сафоненко та Андрій Мандик із бригади Хижак загинули під час виконання бойового завдання. Поліцейські служили в Одеській та Запорізькій областях.

Виконуючи бойове завдання на околицях Костянтинівки, що на Донеччині, загинули двоє патрульних поліцейських: Артем Сафоненко та Андрій Мандик. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає УНН

19 березня, виконуючи бойове завдання на околицях Костянтинівки, загинули двоє патрульних поліцейських: Артем Сафоненко та Андрій Мандик 

- йдеться у повідомленні. 

У Нацполіції повідомили, що лейтенант Артем Сафоненко служив у патрульній поліції Одеської області. Він приєднався до бригади "Хижак" та став старшим пілотом БпЛА "Королева Шершнів". Побратими згадують його як надійну людину, яка завжди приходила на допомогу та понад усе любила свою донечку.

Старший лейтенант поліції Андрій Мандик служив в управлінні патрульної поліції Запорізької області. У складі бригади "Хижак" він був сапером групи FPV та пілотом ретранслятора. Після поранення повернувся у стрій, продемонструвавши справжню мужність та вірність присязі. У лютому цього року Андрій одружився.

Вони залишаться у нашій памʼяті як віддані своїй справі люди. Справжні воїни, які до останнього подиху боронили Україну. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших загиблих колег 

- наголосили у Нацполіції. 

У Словʼянську на Донеччині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів. 

