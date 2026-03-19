Двоє патрульних поліцейських загинули під час боїв біля Костянтинівки

19 березня, виконуючи бойове завдання на околицях Костянтинівки, загинули двоє патрульних поліцейських: Артем Сафоненко та Андрій Мандик - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції повідомили, що лейтенант Артем Сафоненко служив у патрульній поліції Одеської області. Він приєднався до бригади "Хижак" та став старшим пілотом БпЛА "Королева Шершнів". Побратими згадують його як надійну людину, яка завжди приходила на допомогу та понад усе любила свою донечку.

Старший лейтенант поліції Андрій Мандик служив в управлінні патрульної поліції Запорізької області. У складі бригади "Хижак" він був сапером групи FPV та пілотом ретранслятора. Після поранення повернувся у стрій, продемонструвавши справжню мужність та вірність присязі. У лютому цього року Андрій одружився.

Вони залишаться у нашій памʼяті як віддані своїй справі люди. Справжні воїни, які до останнього подиху боронили Україну. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших загиблих колег - наголосили у Нацполіції.

