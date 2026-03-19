Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Двое патрульных полицейских погибли во время боев возле Константиновки

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Артем Сафоненко и Андрей Мандык из бригады Хищник погибли при выполнении боевого задания. Полицейские служили в Одесской и Запорожской областях.

Двое патрульных полицейских погибли во время боев возле Константиновки

Выполняя боевое задание на окраинах Константиновки Донецкой области, погибли двое патрульных полицейских: Артем Сафоненко и Андрей Мандык. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНН

19 марта, выполняя боевое задание на окраинах Константиновки, погибли двое патрульных полицейских: Артем Сафоненко и Андрей Мандык 

- говорится в сообщении. 

В Нацполиции сообщили, что лейтенант Артем Сафоненко служил в патрульной полиции Одесской области. Он присоединился к бригаде "Хищник" и стал старшим пилотом БпЛА "Королева Шершней". Собратья вспоминают его как надежного человека, который всегда приходил на помощь и больше всего любил свою доченьку.

Старший лейтенант полиции Андрей Мандык служил в управлении патрульной полиции Запорожской области. В составе бригады "Хищник" он был сапером группы FPV и пилотом ретранслятора. После ранения вернулся в строй, продемонстрировав настоящее мужество и верность присяге. В феврале этого года Андрей женился.

Они останутся в нашей памяти как преданные своему делу люди. Настоящие воины, которые до последнего вздоха защищали Украину. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших коллег 

- подчеркнули в Нацполиции. 

Напомним 

В Славянске Донецкой области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов. 

