Прокуратура просить розірвати договір оренди землі у Києві із депутатом Царенком
Київ • УНН
Київська прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди на 4 гектари землі у Дніпровському районі. Орендар, депутат Михайло Царенко, не розпочав будівництво за 17 років та накопичив 400 тисяч гривень боргу.
Київська міська прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди на майже 4 гектари землі у Дніпровському районі столиці, призначеної для будівництва житлового комплексу. За 17 років орендар так і не розпочав роботи та накопичив майже 400 тисяч гривень боргу за оренду. За даними джерел УНН, правоохоронці вимагають розірвати договір оренди із депутатом Михайлом Царенком.
Деталі
У Києві розгортається гучна судова справа щодо земельної ділянки вартістю близько 62 мільйонів гривень, розташованої неподалік кільцевої дороги міста Бровари у Дніпровському районі столиці. Київська міська прокуратура в інтересах держави вимагає розірвати договір оренди, стягнути з орендаря майже 400 тисяч гривень заборгованості та повернути землю у комунальну власність.
Як з’ясували прокурори, ще у 2008 році товариство отримало майже 4 гектари комунальної землі під будівництво житлових будинків, об’єктів соціальної інфраструктури та господарських споруд. Попри те, що у 2021 році Київрада поновила договір оренди, за цей час на ділянці так і не було розпочато жодних будівельних робіт.
Крім ігнорування цільового призначення землі, орендар, за даними УНН, депутат Царенко, систематично не сплачував орендну плату. Як з'ясувало слідство, сума боргу наразі становить близько 400 тисяч гривень.
Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі. Якщо суд підтримає вимоги прокуратури, земля повернеться у власність громади, а забудовнику доведеться сплатити накопичений борг.
