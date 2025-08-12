Прокуратура просить розірвати договір оренди землі у Києві із депутатом Царенком

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 1854 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 2696 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 3244 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 2748 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 10325 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16995 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77799 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125529 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 177456 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128860 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
50%
755мм
Популярнi новини
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 20324 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo12 серпня, 01:23 • 13579 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 16914 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 12271 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11239 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 1854 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 3034 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 11420 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 77799 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 125529 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Михайло Подоляк
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Луганська область
Франція
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 7514 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 20766 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 177451 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 121348 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 237234 перегляди
Актуальне
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Spotify

Прокуратура просить розірвати договір оренди землі у Києві із депутатом Царенком

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Київська прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди на 4 гектари землі у Дніпровському районі. Орендар, депутат Михайло Царенко, не розпочав будівництво за 17 років та накопичив 400 тисяч гривень боргу.

Прокуратура просить розірвати договір оренди землі у Києві із депутатом Царенком

Київська міська прокуратура подала до суду позов про розірвання договору оренди на майже 4 гектари землі у Дніпровському районі столиці, призначеної для будівництва житлового комплексу. За 17 років орендар так і не розпочав роботи та накопичив майже 400 тисяч гривень боргу за оренду. За даними джерел УНН, правоохоронці вимагають розірвати договір оренди із депутатом Михайлом Царенком.

Деталі

У Києві розгортається гучна судова справа щодо земельної ділянки вартістю близько 62 мільйонів гривень, розташованої неподалік кільцевої дороги міста Бровари у Дніпровському районі столиці. Київська міська прокуратура в інтересах держави вимагає розірвати договір оренди, стягнути з орендаря майже 400 тисяч гривень заборгованості та повернути землю у комунальну власність.

Як з’ясували прокурори, ще у 2008 році товариство отримало майже 4 гектари комунальної землі під будівництво житлових будинків, об’єктів соціальної інфраструктури та господарських споруд. Попри те, що у 2021 році Київрада поновила договір оренди, за цей час на ділянці так і не було розпочато жодних будівельних робіт.

Крім ігнорування цільового призначення землі, орендар, за даними УНН, депутат Царенко, систематично не сплачував орендну плату. Як з'ясувало слідство, сума боргу наразі становить близько 400 тисяч гривень.

Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі. Якщо суд підтримає вимоги прокуратури, земля повернеться у власність громади, а забудовнику доведеться сплатити накопичений борг.

Прокуратура повернула державі десятки гектарів землі біля музею в Пирогові 07.08.25, 11:42 • 1937 переглядiв

Степан Гафтко

КиївКримінал та НПНерухомість
Київська міська рада
Бровари
Київ