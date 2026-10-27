Киев без света: сколько времени столица сможет оставаться с водой во время длительного блэкаута

Ракетно-дроновые удары по Киеву в октябре этого года показали уязвимость не только энергетической системы столицы, но и систем водоснабжения и водоотведения. Подавляющее большинство насосов, которые подают воду в сотни тысяч многоэтажек города, зависит от основной системы энергоснабжения. И достаточно одного длительного аварийного или стабилизационного отключения электричества, чтобы вода перестала поступать в дома киевлян.

Обеспечен ли Киев резервными системами для питания насосов, какие районы города рискуют полностью остаться без водоснабжения этой зимой и существует ли альтернатива центральному водопроводу в столице, выяснил УНН.

Останется ли Киев с водой во время масштабного блэкаута

В начале октября из-за повторного обесточивания объектов водопровода в Киеве произошло массовое снижение давления в водопроводных сетях в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах Киева. В некоторые дома вода вообще не поступала. А во многих многоэтажках нельзя было пользоваться стиральной машиной, посудомоечной машиной и бойлером из-за низкого давления.

Чтобы понять, возможно ли повторение такого сценария в конце осени и зимой, УНН обратился за разъяснениями в ЧАО АК "Киевводоканал". Там объяснили: в случае масштабного обесточивания Киева вода не обязательно исчезнет одновременно во всех домах. Часть объектов будут поддерживать генераторы, а резервными источниками должны стать артезианские скважины и бюветы.

Общество принимает все необходимые меры для надлежащей защиты и функционирования объектов критической инфраструктуры в условиях военного положения в Украине. По состоянию на сегодня все объекты водоснабжения столицы работают в штатном режиме - ответил на запрос журналистов генеральный директор Игорь Паламар.

Сколько времени водоснабжение может работать без электроэнергии

Редакция спросила предприятие, в течение какого времени вода будет поступать потребителям при полном или частичном обесточивании. Однако конкретных сроков в "Киевводоканале" не назвали.

Тем временем эксперты в сфере коммунального хозяйства объясняют: водопровод - сложная система станций, трубопроводов и насосов. Это не единый "резервуар" с фиксированным запасом воды, поэтому его устойчивость зависит от масштаба аварии, возможности перехода на резервное питание, обеспечения генераторов топливом и сохранения давления. При частичном обесточивании ситуация с водой в разных частях города может существенно отличаться.

В частности, в комментариях украинским СМИ заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения КНУСА Александр Кравченко, рассказывая о принципе работы крупных насосных станций, объяснил, что они потребляют столько электроэнергии, сколько целый микрорайон города. Поэтому, если сеть полностью опустеет, восстановление водоснабжения для удаленных потребителей может занять значительно больше времени, чем само обесточивание.

Генераторы и резервное питание: насколько защищена система в Киеве

По данным Киевского городского совета, по состоянию на 13 октября, "Киевводоканал" получил в пользование 103 генератора мощностью от 15 кВт до 1 МВт.

Генеральный директор предприятия Игорь Паламар в свою очередь подтвердил: резервное питание получили около половины объектов системы водоснабжения.

Наращиваем количество резервных источников питания, ожидается поставка дополнительного оборудования большой мощности, а также используются технические возможности перераспределения воды между отдельными участками системы - прокомментировал ситуацию с подготовкой киевского водопровода к зиме Паламар.

Он также отметил, что артезианские скважины в сложной ситуации могут обеспечить киевлян и гостей столицы питьевой водой. Правда, речь идет лишь о минимальных потребностях.

Возвращаясь к теме закупки резервных источников энергоснабжения, подчеркнем, что (по информации в системе Prozorro) в сентябре 2026 года для обустройства резервного электроснабжения 13 объектов были заключены договоры на общую сумму 615,64 млн грн. Срок завершения работ - 27 марта 2027 года.

В письме, которое УНН получил в ответ на своё письменное обращение, предприятие не конкретизировало состояние выполнения этих договоров. То есть подписание контрактов на закупку и установку генераторов — не гарантия того, что техника будет работать в течение зимы и сможет питать насосы во время длительных блэкаутов.

Все ли районы Киева защищены от перебоев с электроснабжением и останутся с водой

Перечень районов, которые гарантированно останутся с водой во время блэкаута, "Киевводоканал" редакции не предоставил. Там сослались на то, что распространение информации об объектах критической инфраструктуры может привести к нарушениям в предоставлении жизненно важных услуг и, в свою очередь, к негативным последствиям для национальной безопасности Украины.

Что произойдёт с канализацией во время длительного обесточивания

Ещё одна проблема, с которой столкнутся киевляне во время длительных отключений света, — это остановка работы канализации. Чтобы разобраться в вопросе, стоит вспомнить, как работает канализация в многоэтажных домах.

Часть сточных вод движется по трубам самотёком, но далее их перекачивают канализационные насосные станции. Если насосы остановятся надолго, возможно накопление стоков, перегрузка сетей и локальные аварии. Риск зависит от продолжительности остановки и возможности запустить резервное питание.

Мэр столицы Виталий Кличко 13 октября заверил киевлян: система водоотведения столицы обеспечена резервными источниками. Несколько позже в "Киевводоканале" подтвердили, что насосы, работающие на отведение канализации, работают от генераторов. В частности, в сообщении предприятия говорилось о том, что четыре канализационные насосные станции, оставшиеся без электричества из-за российских обстрелов столицы, продолжили работать благодаря генераторам.

Однако эксперты рассматривают ситуацию скептически и объясняют, что работа от генератора — не гарантия неограниченной автономности работы насосов.

Что будут делать коммунальщики Киева в случае полного обесточивания

Гендиректор "Киевводоканала" Игорь Паламар заверил УНН, что разработал сценарии работы водопроводных станций при частичном и полном блэкауте. Их уже даже отрабатывали во время практических и командно-штабных учений.

Так, для локальных зон водоснабжения и водоотведения коммунальщики предусмотрели использование дизельных генераторов. Кроме того, на объектах предприятия организовали пункты налива питьевой воды в ёмкости. При необходимости районные государственные администрации должны доставлять её к заранее определённым местам раздачи.

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Как киевлянам подготовиться к возможным перебоям с водой

Эксперты в сфере коммунального хозяйства предупреждают киевлян: даже при наличии городских генераторов не стоит рассчитывать на бесперебойную подачу воды.

Людям рекомендуют иметь не менее 3 литров питьевой и 11–12 литров технической воды на человека в сутки. Целесообразно сделать запас как минимум на три дня, храня воду для питья и бытовых нужд отдельно.

Альтернативой могут стать бюветы. По данным городских властей, в настоящее время в Киеве работают более 170 бюветных комплексов, 154 из которых по состоянию на январь 2026 года имели возможность подключиться к генератору. Однако и здесь не следует надеяться на то, что все 154 бювета смогут вовремя получить питание от источника резервного питания. А также будут способны подавать воду надлежащего качества.

Поэтому Киевский городской центр контроля и профилактики болезней рекомендует жителям и гостям Киева при отсутствии централизованного водоснабжения использовать воду в бутылках, официальные пункты розлива и проверенные источники. Если качество воды вызывает сомнения, не следует пить её без надлежащей очистки или обеззараживания.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что в пяти районах Киева возможны перебои с водоснабжением из-за снижения давления.