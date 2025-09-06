В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко
Киев • УНН
В городе Измаил 19-летний водитель BMW на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте. Погибшая оказалась дочерью депутата Киевсовета Павла Бойченко.
В городе Измаил Одесской области вечером 5 сентября 19-летний водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась дочь бывшего мэра Килии, депутата Киевского городского совета Павла Бойченко. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.
Предварительно полицейские установили, что 19-летний водитель автомобиля "BMW" совершил наезд на 22-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, к сожалению, погибла. Водитель не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезв
Следователи следственного управления областной полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшей.
Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.
Погибшей оказалась дочь бывшего мэра Килии, депутата Киевского городского Совета Павла Бойченко, о чем он сообщил в Facebook.
"Дитятко моя… доченька… прости, что не уберег тебя, ангелочек мой… пусть на небе тебе будет уютно…", - написал Бойченко.
Напомним
В четверг днем в районе Веддинг, Берлин, произошло ДТП: автомобиль BMW врезался в группу людей, среди которых были дети. По предварительным данным, пострадали несколько детей и воспитатель.