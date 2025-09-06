Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка
У місті Ізмаїл 19-річний водій BMW на пішохідному переході збив 22-річну дівчину, яка померла на місці. Загибла виявилася донькою депутата Київради Павла Бойченка.
В місті Ізмаїл на Одещині увечері 5 вересня 19-річний водій автомобіля BMW на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії, депутата Київської міської ради Павла Бойченка. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.
Попередньо поліцейські встановили, що 19-річний керманич автомобіля "BMW" здійснив наїзд на 22-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка, на жаль, загинула. Водій не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезим
Слідчі слідчого управління обласної поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває.
Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії, депутата Київської міської Ради Павла Бойченка, про що він повідомив в Facebook.
"Дитятко моя… донечка… пробач, що не вберіг тебе, янголятко моє… хай на небі тобі буде затишно…", - написав Бойченко.
