06:10 • 8796 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 18394 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У місті Ізмаїл 19-річний водій BMW на пішохідному переході збив 22-річну дівчину, яка померла на місці. Загибла виявилася донькою депутата Київради Павла Бойченка.

Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка

В місті Ізмаїл на Одещині увечері 5 вересня 19-річний водій автомобіля BMW на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії, депутата Київської міської ради Павла Бойченка. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 19-річний керманич автомобіля "BMW" здійснив наїзд на 22-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка, на жаль, загинула. Водій не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезим

- йдеться в повідомленні.

Слідчі слідчого управління обласної поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Слідство триває.

Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії, депутата Київської міської Ради Павла Бойченка, про що він повідомив в Facebook.

"Дитятко моя… донечка… пробач, що не вберіг тебе, янголятко моє… хай на небі тобі буде затишно…", - написав Бойченко.

Нагадаємо

У четвер вдень у районі Веддінг, Берлін, сталася ДТП: автомобіль BMW врізався в групу людей, серед яких були діти. За попередніми даними, постраждали кілька дітей та вихователь.

Павло Башинський

