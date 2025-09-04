Автомобіль в'їхав у групу дітей та вихователів у Берліні, є постраждалі

У четвер вдень у районі Веддінг, Берлін, сталася ДТП: автомобіль BMW врізався в групу людей, серед яких були діти. За попередніми даними, постраждали кілька дітей та вихователь. Про це повідомляє видання BILD, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався близько 13:10 на перехресті вулиць Зеештрассе та Донагештелль. На той момент поруч перебували організовані групи дітей із вихователями.

За інформацією BILD, один вихователь отримав серйозні травми, кілька дітей зазнали легких ушкоджень. На місце оперативно прибули рятувальники та поліція.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії, кількість постраждалих уточнюється.

