Троє загиблих, 11 поранених: мікроавтобус злетів у кювет на Миколаївщині
Київ • УНН
У Баштанському районі Миколаївської області сталася ДТП: загинули троє людей, 11 отримали поранення. Водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter, сполученням "Одеса - Дніпро", не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, перекинувся і зіткнувся із залізничним постом.
У Баштанському районі Миколаївської області сталась ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Миколаївській області.
Деталі
За попередніми даними, 46 - річний водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter, сполученням "Одеса - Дніпро", рухаючись у напрямку міста Дніпро, не впорався із керуванням і з’їхав у кювет. Далі відбулось перекидання транспортного засобу та зіткнення із стаціонарним постом чергового по залізничному переїзду.
У салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Від отриманих травм загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років.
До лікарні було доставлено 11 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед травмованих - двоє дітей віком 6 та 12 років.
Водія мікроавтобуса затримали: його підозрюють за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що мер міста Рені Одеської області потрапив у ДТП. Його мати загинула, а син отримав численні травми.