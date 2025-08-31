$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 21568 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 54175 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 76383 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 92275 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 108240 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252808 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111296 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85258 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99293 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 321188 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Троє загиблих, 11 поранених: мікроавтобус злетів у кювет на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Баштанському районі Миколаївської області сталася ДТП: загинули троє людей, 11 отримали поранення. Водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter, сполученням "Одеса - Дніпро", не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, перекинувся і зіткнувся із залізничним постом.

У Баштанському районі Миколаївської області сталась ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Миколаївській області.

Деталі

За попередніми даними, 46 - річний водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter, сполученням "Одеса - Дніпро", рухаючись у напрямку міста Дніпро, не впорався із керуванням і з’їхав у кювет. Далі відбулось перекидання транспортного засобу та зіткнення із стаціонарним постом чергового по залізничному переїзду.

У салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Від отриманих травм загинули 17-річна дівчина та подружжя віком 66 і 70 років.

До лікарні було доставлено 11 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед травмованих - двоє дітей віком 6 та 12 років.

Водія мікроавтобуса затримали: його підозрюють  за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що мер міста Рені Одеської області потрапив у ДТП. Його мати загинула, а син отримав численні травми.

Євген Устименко

