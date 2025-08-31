Трое погибших, 11 раненых: микроавтобус слетел в кювет на Николаевщине
В Баштанском районе Николаевской области произошло ДТП: погибли три человека, 11 получили ранения. Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, сообщением "Одесса - Днепр", не справился с управлением и съехал в кювет, перевернулся и столкнулся с железнодорожным постом.
По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, сообщением "Одесса - Днепр", двигаясь в направлении города Днепр, не справился с управлением и съехал в кювет. Далее произошло опрокидывание транспортного средства и столкновение со стационарным постом дежурного по железнодорожному переезду.
В салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров. От полученных травм погибли 17-летняя девушка и супруги в возрасте 66 и 70 лет.
В больницу были доставлены 11 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести. Среди травмированных - двое детей в возрасте 6 и 12 лет.
Водителя микроавтобуса задержали: его подозревают по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
