Трое погибших, 11 раненых: микроавтобус слетел в кювет на Николаевщине

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Баштанском районе Николаевской области произошло ДТП: погибли три человека, 11 получили ранения. Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, сообщением "Одесса - Днепр", не справился с управлением и съехал в кювет, перевернулся и столкнулся с железнодорожным постом.

В Баштанском районе Николаевской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Николаевской области.

Детали

По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, сообщением "Одесса - Днепр", двигаясь в направлении города Днепр, не справился с управлением и съехал в кювет. Далее произошло опрокидывание транспортного средства и столкновение со стационарным постом дежурного по железнодорожному переезду.

В салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров. От полученных травм погибли 17-летняя девушка и супруги в возрасте 66 и 70 лет.

В больницу были доставлены 11 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести. Среди травмированных - двое детей в возрасте 6 и 12 лет.

Водителя микроавтобуса задержали: его подозревают по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что мэр города Рени Одесской области попал в ДТП. Его мать погибла, а сын получил многочисленные травмы.

Евгений Устименко

