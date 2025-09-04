$41.370.01
10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Автомобиль въехал в группу детей и воспитателей в Берлине, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В Берлине автомобиль BMW врезался в группу детей и воспитателей. Один воспитатель получил серьезные травмы, несколько детей – легкие.

Автомобиль въехал в группу детей и воспитателей в Берлине, есть пострадавшие

В четвер днем в районе Веддинг, Берлин, произошло ДТП: автомобиль BMW врезался в группу людей, среди которых были дети. По предварительным данным, пострадали несколько детей и воспитатель. Об этом сообщает издание BILD, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 13:10 на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагештелль. На тот момент рядом находились организованные группы детей с воспитателями.

По информации BILD, один воспитатель получил серьезные травмы, несколько детей получили легкие повреждения. На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, количество пострадавших уточняется.

Трое погибших, 11 раненых: микроавтобус слетел в кювет на Николаевщине31.08.25, 17:25 • 6251 просмотр

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Николаевская область
Бильд
Берлин