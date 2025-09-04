Автомобиль въехал в группу детей и воспитателей в Берлине, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Берлине автомобиль BMW врезался в группу детей и воспитателей. Один воспитатель получил серьезные травмы, несколько детей – легкие.
В четвер днем в районе Веддинг, Берлин, произошло ДТП: автомобиль BMW врезался в группу людей, среди которых были дети. По предварительным данным, пострадали несколько детей и воспитатель. Об этом сообщает издание BILD, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел около 13:10 на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагештелль. На тот момент рядом находились организованные группы детей с воспитателями.
По информации BILD, один воспитатель получил серьезные травмы, несколько детей получили легкие повреждения. На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, количество пострадавших уточняется.
Трое погибших, 11 раненых: микроавтобус слетел в кювет на Николаевщине31.08.25, 17:25 • 6251 просмотр