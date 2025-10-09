$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Киевсовет выделил 1,5 млрд грн на установку модульных укрытий в столице – КГВА

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Киевский городской совет выделил 1,5 миллиарда гривен на обустройство модульных укрытий в столице. 500 миллионов гривен будет направлено в этом году, а еще 1 миллиард – в 2026 году.

Киевсовет выделил 1,5 млрд грн на установку модульных укрытий в столице – КГВА

Сегодня Киевский городской совет принял решение о выделении средств на обустройство модульных укрытий в столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

По его словам, уже в этом году на программу повышения безопасности жителей Киева будет направлено 500 миллионов гривен, а еще 1 миллиард – в 2026 году.

Я активно продвигал решение установить модульные укрытия в столице еще во время работы в Минстратегпроме. С первых дней на посту начальника КГВА мы продолжили движение в этом направлении. Все время со стороны городского головы было сопротивление по надуманным основаниям и отговоркам. Мы дожали – на прошлом заседании Совет обороны этот вопрос поддержал 

– отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что впереди еще много практической работы – нужно определить локации, количество объектов и сроки их установки. В то же время чиновник отметил, что главное достижение уже есть: принятое решение наконец позволит обеспечить город современными и безопасными укрытиями.

Это хоть и запоздалое, но конструктивное решение. Решение, которое усилит безопасность киевлян 

– резюмировал глава КГВА.

Степан Гафтко

