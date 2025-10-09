Киевсовет выделил 1,5 млрд грн на установку модульных укрытий в столице – КГВА
Киевский городской совет выделил 1,5 миллиарда гривен на обустройство модульных укрытий в столице. 500 миллионов гривен будет направлено в этом году, а еще 1 миллиард – в 2026 году.
Сегодня Киевский городской совет принял решение о выделении средств на обустройство модульных укрытий в столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
По его словам, уже в этом году на программу повышения безопасности жителей Киева будет направлено 500 миллионов гривен, а еще 1 миллиард – в 2026 году.
Я активно продвигал решение установить модульные укрытия в столице еще во время работы в Минстратегпроме. С первых дней на посту начальника КГВА мы продолжили движение в этом направлении. Все время со стороны городского головы было сопротивление по надуманным основаниям и отговоркам. Мы дожали – на прошлом заседании Совет обороны этот вопрос поддержал
Он подчеркнул, что впереди еще много практической работы – нужно определить локации, количество объектов и сроки их установки. В то же время чиновник отметил, что главное достижение уже есть: принятое решение наконец позволит обеспечить город современными и безопасными укрытиями.
Это хоть и запоздалое, но конструктивное решение. Решение, которое усилит безопасность киевлян
