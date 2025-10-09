Київрада виділила 1,5 млрд грн на встановлення модульних укриттів у столиці – МВА
Київ • УНН
Київська міська рада виділила 1,5 мільярда гривень на облаштування модульних укриттів у столиці. 500 мільйонів гривень буде спрямовано цього року, а ще 1 мільярд – у 2026 році.
Сьогодні Київська міська рада ухвалила рішення про виділення коштів на облаштування модульних укриттів у столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.
Деталі
За його словами, вже цього року на програму підвищення безпеки жителів Києва буде спрямовано 500 мільйонів гривень, а ще 1 мільярд – у 2026 році.
Я активно просував рішення встановити модульні укриття у столиці ще під час роботи в Мінстратегпромі. З перших днів на посаді начальника КМВА ми продовжили рух у цьому напрямку. Весь час з боку міського голови був опір за надуманими підставами та відмазками. Ми дотиснули – минулого засідання Рада оборони це питання підтримала
Він підкреслив, що попереду ще чимало практичної роботи – потрібно визначити локації, кількість об’єктів та терміни їх встановлення. Водночас чиновник наголосив, що головне досягнення вже є: ухвалене рішення нарешті дозволить забезпечити місто сучасними та безпечними укриттями.
Це хай і запізніле, але конструктивне рішення. Рішення, яке посилить безпеку киян
