Київрада виділила 1,5 млрд грн на встановлення модульних укриттів у столиці – МВА

Сьогодні Київська міська рада ухвалила рішення про виділення коштів на облаштування модульних укриттів у столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

За його словами, вже цього року на програму підвищення безпеки жителів Києва буде спрямовано 500 мільйонів гривень, а ще 1 мільярд – у 2026 році.

Я активно просував рішення встановити модульні укриття у столиці ще під час роботи в Мінстратегпромі. З перших днів на посаді начальника КМВА ми продовжили рух у цьому напрямку. Весь час з боку міського голови був опір за надуманими підставами та відмазками. Ми дотиснули – минулого засідання Рада оборони це питання підтримала – зазначив Ткаченко.

Він підкреслив, що попереду ще чимало практичної роботи – потрібно визначити локації, кількість об’єктів та терміни їх встановлення. Водночас чиновник наголосив, що головне досягнення вже є: ухвалене рішення нарешті дозволить забезпечити місто сучасними та безпечними укриттями.

Це хай і запізніле, але конструктивне рішення. Рішення, яке посилить безпеку киян – резюмував очільник КМВА.

