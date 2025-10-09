У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДА

$41.400.09
Ексклюзив
07:35 • 5956 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6928 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10706 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 14034 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 25033 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47541 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34276 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52938 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58524 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині 9 жовтня, 00:06
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу 9 жовтня, 01:52
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни 04:10
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 5976 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52941 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 58527 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 37923 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49824 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Одеська область
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДА

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

У Києві стартувало зведення нових протирадіаційних укриттів. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, які призначені для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.

У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДА

У столиці розпочалося зведення сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, який став піонером у реалізації цього важливого проєкту цивільного захисту. Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, пише УНН.

Деталі

У Києві стартувала нова програма з облаштування самостійних протирадіаційних укриттів – спеціальних захисних споруд, призначених для порятунку людей у разі радіаційної чи хімічної небезпеки. 

За його словами Фесика, два перших укриття вже збудовані та нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту столиці. Оболонський район став першим у Києві, де з’явилися подібні об’єкти нового зразка.

Атака рф на Чорноморськ Одеської області: пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалі, відсутня електрика09.10.25, 09:20 • 1522 перегляди

За повідомленням голови Оболонської РДА, це цілком нормальна практика і стратегія розширення безпекового простору, яку реалізовують зокрема і в Ізраїлі.  

Реалізація таких проєктів передбачає не лише технічне будівництво, а й значну юридичну підготовку. Лише розробка необхідної документації може тривати до дев’яти місяців 

– зазначив Фесик.

Будівництво окремих, автономних укриттів – важливий крок для систем безпеки в умовах війни в Україні. Такі споруди розраховані на тривале перебування людей та обладнані всім необхідним для забезпечення життєдіяльності у надзвичайних умовах.

87 зі 112 ворожих дронів знешкоджено за ніч над Україною09.10.25, 09:00 • 1296 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Ізраїль
Одеська область
Україна
Київ