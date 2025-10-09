У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДА
Київ • УНН
У Києві стартувало зведення нових протирадіаційних укриттів. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, які призначені для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.
У столиці розпочалося зведення сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, який став піонером у реалізації цього важливого проєкту цивільного захисту. Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, пише УНН.
Деталі
У Києві стартувала нова програма з облаштування самостійних протирадіаційних укриттів – спеціальних захисних споруд, призначених для порятунку людей у разі радіаційної чи хімічної небезпеки.
За його словами Фесика, два перших укриття вже збудовані та нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту столиці. Оболонський район став першим у Києві, де з’явилися подібні об’єкти нового зразка.
За повідомленням голови Оболонської РДА, це цілком нормальна практика і стратегія розширення безпекового простору, яку реалізовують зокрема і в Ізраїлі.
Реалізація таких проєктів передбачає не лише технічне будівництво, а й значну юридичну підготовку. Лише розробка необхідної документації може тривати до дев’яти місяців
Будівництво окремих, автономних укриттів – важливий крок для систем безпеки в умовах війни в Україні. Такі споруди розраховані на тривале перебування людей та обладнані всім необхідним для забезпечення життєдіяльності у надзвичайних умовах.
