Атака рф на Чорноморськ Одеської області: пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалі, відсутня електрика
Київ • УНН
У четвер, 9 жовтня, російські окупанти атакували цивільну інфрафраструктуру Чорноморської територіальної громади на Одещині, є постраждалі. Електропостачання відсутнє, окрім села Бурлача Балка, критична інфраструктура працює на генераторах.
У четвер, 9 жовтня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру та приватні будинки у Чорноморській територіальній громаді на Одещині. Про це повідомив у Telegram міський голова Василь Гуляєв, передає УНН.
Деталі
Інформації про загиблих немає, однак є постраждалі. Наразі критична інфраструктура працює на генераторах.
Електропостачання у громаді відсутнє (окрім села Бурлача Балка). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням
Також він додав, що місцева влада розпочала розгортання Пунктів незламності.
У разі потреби звертайтесь до Аварійних служб. Більш детальну інформацію, зокрема адреси пунктів, повідомлю пізніше
Нагадаємо
У ніч на 9 жовтня внаслідок атаки російських дронів на Одещину було пошкоджено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру, зайнялися контейнери з олією.