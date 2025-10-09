Атака рф на Черноморск Одесской области: повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие
Киев • УНН
В четверг, 9 октября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Черноморской территориальной общины в Одесской области, есть пострадавшие. Электроснабжение отсутствует, кроме села Бурлачья Балка, критическая инфраструктура работает на генераторах.
В четверг, 9 октября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру и частные дома в Черноморской территориальной общине Одесской области. Об этом сообщил в Telegram городской голова Василий Гуляев, передает УНН.
Подробности
Информации о погибших нет, однако есть пострадавшие. Сейчас критическая инфраструктура работает на генераторах.
Электроснабжение в общине отсутствует (кроме села Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением
Также он добавил, что местные власти начали развертывание Пунктов несокрушимости.
В случае необходимости обращайтесь в Аварийные службы. Более подробную информацию, в частности адреса пунктов, сообщу позже
Напомним
В ночь на 9 октября в результате атаки российских дронов на Одесскую область были повреждены гражданская, энергетическая и портовая инфраструктура, загорелись контейнеры с маслом.