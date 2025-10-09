$41.320.03
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
01:15 • 6920 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 20664 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 44027 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 31581 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 27687 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 48388 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 54379 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 46183 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 31037 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Атака рф на Черноморск Одесской области: повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 348 просмотра

В четверг, 9 октября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Черноморской территориальной общины в Одесской области, есть пострадавшие. Электроснабжение отсутствует, кроме села Бурлачья Балка, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Атака рф на Черноморск Одесской области: повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие

В четверг, 9 октября, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру и частные дома в Черноморской территориальной общине Одесской области. Об этом сообщил в Telegram городской голова Василий Гуляев, передает УНН.

Подробности

Информации о погибших нет, однако есть пострадавшие. Сейчас критическая инфраструктура работает на генераторах.

Электроснабжение в общине отсутствует (кроме села Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением

- написал чиновник.

Также он добавил, что местные власти начали развертывание Пунктов несокрушимости.

В случае необходимости обращайтесь в Аварийные службы. Более подробную информацию, в частности адреса пунктов, сообщу позже

- уточнил Гуляев.

Напомним

В ночь на 9 октября в результате атаки российских дронов на Одесскую область были повреждены гражданская, энергетическая и портовая инфраструктура, загорелись контейнеры с маслом.

Евгений Устименко

