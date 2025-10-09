В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГА
Киев • УНН
В Киеве стартовало строительство новых противорадиационных укрытий. Первые два уже построены в Оболонском районе, которые предназначены для защиты от радиационной и химической опасности.
В столице началось строительство современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже построены в Оболонском районе, который стал пионером в реализации этого важного проекта гражданской защиты. Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, пишет УНН.
Подробности
В Киеве стартовала новая программа по обустройству самостоятельных противорадиационных укрытий – специальных защитных сооружений, предназначенных для спасения людей в случае радиационной или химической опасности.
По его словам Фесика, два первых укрытия уже построены и нанесены на интерактивную карту гражданской защиты столицы. Оболонский район стал первым в Киеве, где появились подобные объекты нового образца.
По сообщению главы Оболонской РГА, это вполне нормальная практика и стратегия расширения безопасного пространства, которую реализуют в частности и в Израиле.
Реализация таких проектов предусматривает не только техническое строительство, но и значительную юридическую подготовку. Только разработка необходимой документации может длиться до девяти месяцев
Строительство отдельных, автономных укрытий – важный шаг для систем безопасности в условиях войны в Украине. Такие сооружения рассчитаны на длительное пребывание людей и оборудованы всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных условиях.
