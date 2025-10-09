В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГА

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 3464 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 4380 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 9590 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 13159 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24289 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47150 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 33950 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28703 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52193 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 57822 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
91%
746мм
Популярные новости
Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана8 октября, 22:51 • 4076 просмотра
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 7872 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 11217 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 22487 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 2606 просмотра
публикации
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 3464 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52193 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 57822 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 37251 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 49189 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Елена Соседка
Джефф Безос
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 21843 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 39430 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 53618 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 55427 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 106490 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Grand Theft Auto
Сокол 9
Ракета New Shepard
Шахед-136

В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГА

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

В Киеве стартовало строительство новых противорадиационных укрытий. Первые два уже построены в Оболонском районе, которые предназначены для защиты от радиационной и химической опасности.

В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГА

В столице началось строительство современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже построены в Оболонском районе, который стал пионером в реализации этого важного проекта гражданской защиты. Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, пишет УНН.

Подробности

В Киеве стартовала новая программа по обустройству самостоятельных противорадиационных укрытий – специальных защитных сооружений, предназначенных для спасения людей в случае радиационной или химической опасности. 

По его словам Фесика, два первых укрытия уже построены и нанесены на интерактивную карту гражданской защиты столицы. Оболонский район стал первым в Киеве, где появились подобные объекты нового образца.

Атака рф на Черноморск Одесской области: повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшие, отсутствует электричество09.10.25, 09:20 • 1392 просмотра

По сообщению главы Оболонской РГА, это вполне нормальная практика и стратегия расширения безопасного пространства, которую реализуют в частности и в Израиле.  

Реализация таких проектов предусматривает не только техническое строительство, но и значительную юридическую подготовку. Только разработка необходимой документации может длиться до девяти месяцев 

– отметил Фесик.

Строительство отдельных, автономных укрытий – важный шаг для систем безопасности в условиях войны в Украине. Такие сооружения рассчитаны на длительное пребывание людей и оборудованы всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности в чрезвычайных условиях.

87 из 112 вражеских дронов уничтожены за ночь над Украиной09.10.25, 09:00 • 1198 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Израиль
Одесская область
Украина
Киев