15:44
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
15:25
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
14:11
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
12:33
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
11:27
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
11:25
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
9 марта, 19:03
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Киевсовет на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы - Кличко

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Депутаты Киевсовета поддержали план мероприятий по обеспечению энергоустойчивости Киева. Виталий Кличко призвал государство помочь с финансированием и ресурсами.

Киевсовет на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы - Кличко

Киевсовет на внеочередном заседании во вторник, 10 марта, принял план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

"И мы должны реализовать мероприятия этого плана. В частности, первоочередные, необходимые для начала следующего отопительного сезона", – написал Кличко.

Он подчеркнул, что Киеву для этого обязательно нужна и поддержка государства.

"В финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами. А также – по совершенствованию законодательной базы и нормативной документации. Чтобы минимизировать сроки бюрократических процедур и сделать максимально оперативным выполнение работ, чтобы столица прошла следующую зиму", – подчеркнул мэр.

К ремонту и реконструкции моста Патона нужно приступать безотлагательно - НАНУ07.03.26, 21:21 • 6627 просмотров

