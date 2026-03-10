Киевсовет на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы - Кличко

Киевсовет на внеочередном заседании во вторник, 10 марта, принял план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

"И мы должны реализовать мероприятия этого плана. В частности, первоочередные, необходимые для начала следующего отопительного сезона", – написал Кличко.

Он подчеркнул, что Киеву для этого обязательно нужна и поддержка государства.

"В финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами. А также – по совершенствованию законодательной базы и нормативной документации. Чтобы минимизировать сроки бюрократических процедур и сделать максимально оперативным выполнение работ, чтобы столица прошла следующую зиму", – подчеркнул мэр.

К ремонту и реконструкции моста Патона нужно приступать безотлагательно - НАНУ