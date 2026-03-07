К ремонту и реконструкции моста Патона нужно приступать безотлагательно - НАНУ
Киев • УНН
Специалисты НАНУ призывают срочно реконструировать мост Патона для предотвращения катастрофы. Промедление приведет к разрушению конструкций и жертвам.
К ремонту и реконструкции моста имени Е.О. Патона в Киеве нужно приступать безотлагательно. Об этом заявили в Национальной академии наук Украины, пишет УНН.
Подробности
"Мост имени Е.О. Патона в Киеве еще можно спасти. Можно предотвратить аварии и непоправимые последствия. Если не терять времени", – считает член-корреспондент НАН Украины Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского.
Отмечается, что именно этот институт когда-то спроектировал мост имени Е.О. Патона под руководством академика Евгения Патона и с 1953 года осуществляет периодический мониторинг и визуально-инструментальные обследования сооружения.
В НАН подчеркнули, что специалисты знают, как починить мост так, чтобы он стал безопасным и послужил нашей столице еще много десятилетий.
Говорится, что в первую очередь нужно:
- усилить крайние главные балки (верховую и низовую) на опоре №25;
- отремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть);
- отремонтировать или заменить поперечные балки;
- отремонтировать связи пролетных строений;
- отремонтировать столбы освещения и перильного ограждения;
- заменить деформационные швы.
"Если в ближайшее время не устранить дефекты, выявленные во время прошлогоднего обследования моста, а реконструкцию (реставрацию) не выполнить, то его конструкции не просто будут деградировать дальше, а будут деградировать ускоренными темпами.
Из-за этого могут полностью разрушиться некоторые конструкции (в частности несущие), что повлечет человеческие жертвы и коллапс всей транспортной инфраструктуры Киева", – подчеркнул Шимановский.
