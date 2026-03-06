$43.810.09
5 марта, 23:07 • 14649 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 29014 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 32341 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 67755 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 115295 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55187 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 47278 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76165 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27891 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51908 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Работа метро во время таяния снега или дождей - в КГГА рассказали пассажирам, что нужно знать

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Киевский метрополитен объяснил появление мокрых пятен на станциях во время таяния снега или дождей влиянием грунтовых вод. Это распространенное явление для подземных сооружений, не влияющее на безопасность движения поездов.

Работа метро во время таяния снега или дождей - в КГГА рассказали пассажирам, что нужно знать

В столичном метрополитене рассказали пассажирам, что нужно знать во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры, когда на станциях метро появляются мокрые пятна или локальные протечки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как отметили в городской власти, большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в частности с грунтовыми водами. Во время осадков или таяния снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага.

Все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов. Протечки устраняют в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий

- говорится в сообщении.

В метрополитене уточнили, что безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире.

Также на отдельных станциях, в частности "Ипподром", могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке - это нужно для проветривания и проверки конструкций

- добавили в КГГА.

Напомним

В Киеве на станции метро "Вокзальная" у пассажирки затянуло полы широких брюк в эскалатор.

Евгений Устименко

