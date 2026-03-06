Работа метро во время таяния снега или дождей - в КГГА рассказали пассажирам, что нужно знать
Киев • УНН
Киевский метрополитен объяснил появление мокрых пятен на станциях во время таяния снега или дождей влиянием грунтовых вод. Это распространенное явление для подземных сооружений, не влияющее на безопасность движения поездов.
В столичном метрополитене рассказали пассажирам, что нужно знать во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры, когда на станциях метро появляются мокрые пятна или локальные протечки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как отметили в городской власти, большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в частности с грунтовыми водами. Во время осадков или таяния снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага.
Все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов. Протечки устраняют в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий
В метрополитене уточнили, что безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире.
Также на отдельных станциях, в частности "Ипподром", могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке - это нужно для проветривания и проверки конструкций
Напомним
В Киеве на станции метро "Вокзальная" у пассажирки затянуло полы широких брюк в эскалатор.