5 березня, 23:07 • 13985 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 27507 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 31137 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 66101 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 113075 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 54455 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 46828 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 75278 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27750 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51732 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Робота метро під час танення снігу або дощів - у КМДА розповіли пасажирам, що треба знати

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Київський метрополітен пояснив появу мокрих плям на станціях під час танення снігу або дощів впливом ґрунтових вод. Це поширене явище для підземних споруд, що не впливає на безпеку руху поїздів.

Робота метро під час танення снігу або дощів - у КМДА розповіли пасажирам, що треба знати

У столичному метрополітені розповіли пасажирам, що треба знати під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури, коли на станціях метро з’являються мокрі плями чи локальні протікання. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Як зазначили у міській владі, більшість станцій є підземними і взаємодіють із навколишнім середовищем, зокрема з ґрунтовими водами. Під час опадів або танення снігу їхній рівень підвищується, тому в окремих місцях може з’являтися волога.

Усі такі осередки перебувають під постійним контролем фахівців. Протікання усувають у межах поточного утримання та планових ремонтів із застосуванням сучасних матеріалів і технологій

- йдеться в повідомленні.

У метрополітені уточнили, що безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечені, а подібні явища є поширеною особливістю підземних споруд у світі.

Також на окремих станціях, зокрема "Іподром", можуть тимчасово відкривати технічні отвори в підвісній стелі - це потрібно для провітрювання та перевірки конструкцій

- додали в КМДА.

Нагадаємо

У Києві на станції метро "Вокзальна" у пасажирки затягнуло полу широких штанів в ескалатор.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
