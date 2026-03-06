Робота метро під час танення снігу або дощів - у КМДА розповіли пасажирам, що треба знати

У столичному метрополітені розповіли пасажирам, що треба знати під час танення снігу, сильних дощів або різких змін температури, коли на станціях метро з’являються мокрі плями чи локальні протікання. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Як зазначили у міській владі, більшість станцій є підземними і взаємодіють із навколишнім середовищем, зокрема з ґрунтовими водами. Під час опадів або танення снігу їхній рівень підвищується, тому в окремих місцях може з’являтися волога.

Усі такі осередки перебувають під постійним контролем фахівців. Протікання усувають у межах поточного утримання та планових ремонтів із застосуванням сучасних матеріалів і технологій

У метрополітені уточнили, що безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечені, а подібні явища є поширеною особливістю підземних споруд у світі.

Також на окремих станціях, зокрема "Іподром", можуть тимчасово відкривати технічні отвори в підвісній стелі - це потрібно для провітрювання та перевірки конструкцій