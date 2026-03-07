До ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно - НАНУ
Київ • УНН
Фахівці НАНУ закликають терміново реконструювати міст Патона для запобігання катастрофі. Зволікання призведе до руйнування конструкцій та жертв.
До ремонту й реконструкції мосту імені Є.О. Патона в Києві потрібно братися невідкладно. Про це заявили в Національній академії наук України, пише УНН.
Деталі
"Міст імені Є.О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу", – вважає член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського.
Зазначається, що саме цей інститут колись спроєктував міст імен Є.О. Патона під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.
В НАН підкреслили, що фахівці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив нашій столиці ще багато десятиліть.
Йдеться, що в першу чергу потрібно:
- підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
- поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
- поремонтувати або замінити поперечні балки;
- поремонтувати в'язі прогонових будов;
- поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
- замінити деформаційні шви.
"Якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами.
Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва", – наголосив Шимановський.
