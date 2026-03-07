$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 14817 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 32922 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 23544 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 25628 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 44802 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55286 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 62458 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44572 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 84374 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30381 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
До ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно - НАНУ

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Фахівці НАНУ закликають терміново реконструювати міст Патона для запобігання катастрофі. Зволікання призведе до руйнування конструкцій та жертв.

До ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно - НАНУ

До ремонту й реконструкції мосту імені Є.О. Патона в Києві потрібно братися невідкладно. Про це заявили в Національній академії наук України, пише УНН.

Деталі

"Міст імені Є.О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу", – вважає член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського.

Зазначається, що саме цей інститут колись спроєктував міст імен Є.О. Патона під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.

В НАН підкреслили, що фахівці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив нашій столиці ще багато десятиліть.

Йдеться, що в першу чергу потрібно:

  • підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
    • поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
      • поремонтувати або замінити поперечні балки;
        • поремонтувати в'язі прогонових будов;
          • поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
            • замінити деформаційні шви.

              "Якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами.

              Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва", – наголосив Шимановський.

              Робота метро під час танення снігу або дощів - у КМДА розповіли пасажирам, що треба знати06.03.26, 10:32 • 5730 переглядiв

              Ольга Розгон

              СуспільствоКиїв
              Міст Патона (Київ)
              Національна академія наук України
              Київ