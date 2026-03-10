Київрада на позачерговому засіданні ухвалила план енергостійкості столиці - Кличко

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
15:44 • 992 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 4232 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 9848 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 17418 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 21899 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 33990 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 45087 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 51506 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 83866 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53428 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 22677 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 38184 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 29621 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 26296 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16114 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 538 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Юлія Свириденко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 8760 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 16273 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 27158 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 34603 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 34208 перегляди
Київрада на позачерговому засіданні ухвалила план енергостійкості столиці - Кличко

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Депутати Київради підтримали план заходів для забезпечення енергостійкості Києва. Віталій Кличко закликав державу допомогти з фінансуванням та ресурсами.

Київрада на позачерговому засіданні ухвалила план енергостійкості столиці - Кличко

Київрада на позачерговому засіданні у вівторок, 10 березня, ухвалила план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

"І ми повинні реалізувати заходи цього плану. Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону", – написав Кличко.

Він наголосив, що Києву для цього обов’язково потрібна й підтримка держави.

"У фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. А також – щодо вдосконалення законодавчої бази та нормативної документації. Щоб мінімізувати терміни бюрократичних процедур та зробити максимально оперативним виконання робіт, аби столиця пройшла наступну зиму", – підкреслив мер.

До ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно - НАНУ07.03.26, 21:21 • 6623 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаКиїв
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська міська рада
Віталій Кличко