Київрада на позачерговому засіданні ухвалила план енергостійкості столиці - Кличко
Київ • УНН
Депутати Київради підтримали план заходів для забезпечення енергостійкості Києва. Віталій Кличко закликав державу допомогти з фінансуванням та ресурсами.
Київрада на позачерговому засіданні у вівторок, 10 березня, ухвалила план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
"І ми повинні реалізувати заходи цього плану. Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону", – написав Кличко.
Він наголосив, що Києву для цього обов’язково потрібна й підтримка держави.
"У фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. А також – щодо вдосконалення законодавчої бази та нормативної документації. Щоб мінімізувати терміни бюрократичних процедур та зробити максимально оперативним виконання робіт, аби столиця пройшла наступну зиму", – підкреслив мер.
