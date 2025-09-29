Протасов Яр в Киеве: суд не разрешил отмену заповедного статуса территории ландшафтного заказника
Киев • УНН
Суд отказал в удовлетворении иска одного из хозяйственных обществ, которое требовало отменить решение Киевсовета.
Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию прокуратуры по защите ландшафтного заказника "Протасов Яр" и отказал в удовлетворении иска одного из хозяйственных обществ, которое требовало отменить решение Киевсовета о создании заказника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Хозяйственное общество ссылалось на то, что является пользователем более 1 га земли в урочище и планировало масштабную застройку. В то же время экологические прокуроры доказали в суде, что договор аренды этих земель прекратил действие еще более десяти лет назад.
Суд согласился с аргументацией прокуратуры о том, что любое строительство в пределах заповедной зоны недопустимо. Это приведет к потере уникального природного комплекса, уничтожению видов, занесенных в Красную книгу Украины, и ущербу археологическому наследию, говорится в сообщении.
