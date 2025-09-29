Протасів Яр у Києві: суд не дозволив скасування заповідного статусу території ландшафтного заказника
Київ • УНН
Суд відмовив у задоволенні позову одного з господарських товариств, яке вимагало скасувати рішення Київради.
Господарський суд міста Києва підтримав позицію прокуратури щодо захисту ландшафтного заказника "Протасів Яр" і відмовив у задоволенні позову одного з господарських товариств, яке вимагало скасувати рішення Київради щодо створення заказника. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Господарське товариство посилалось на те, що є користувачем понад 1 га землі в урочищі та планувало масштабну забудову. Водночас екологічні прокурори довели у суді, що договір оренди цих земель припинив дію ще понад десять років тому.
Суд погодився з аргументацією прокуратури про те, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприпустимим. Це призведе до втрати унікального природного комплексу, знищення видів, занесених до Червоної книги України, та шкоди археологічній спадщині, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Невідомі у Шевченківському районі столиці зрізали дуб, який містяни висадили в пам'ять про захисника України Романа Ратушного.
За даним фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.