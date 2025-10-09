$41.400.09
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
Махинации с зарплатой и содействие в уклонении от службы: экс-секретарь Киевсовета Бондаренко предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы Владимира Бондаренко направлен в суд. Его подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику КГС и содействии уклонению от воинской службы.

Махинации с зарплатой и содействие в уклонении от службы: экс-секретарь Киевсовета Бондаренко предстанет перед судом

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, которого подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата горсовета и содействии уклонению от воинской службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевского городского совета, депутата Киевского городского совета IX созыва

- говорится в сообщении.

Контекст

Его подозревают в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Установлено, что должностное лицо в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 КЗоТ, безосновательно начислило и выплатило сотруднику аппарата Киевского городского совета, который проходил военную службу, заработную плату на сумму почти 700 тыс. гривен. При этом этот работник, вступив в ряды ВСУ, получал денежное обеспечение как военнослужащий.

Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.

Таким образом, мобилизованный фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял.

Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении в суде

- информирует прокуратура.

Справка

Бондаренко с 2020 по 2025 годы работал заместителем городского головы Киева – секретарем Киевского городского совета, а также был депутатом Киевского городского совета 9 созыва.

В апреле этого года Бондаренко подал заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета, которое поддержал Киевсовет. До этого Бондаренко пытались отправить в отставку тайным голосованием из-за фигурирования в земельном деле Комарницкого.

В мае 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского университета им. Франко и на основании этого получил степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

Анна Мурашко

