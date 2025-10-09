Махинации с зарплатой и содействие в уклонении от службы: экс-секретарь Киевсовета Бондаренко предстанет перед судом
Киев • УНН
Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы Владимира Бондаренко направлен в суд. Его подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику КГС и содействии уклонению от воинской службы.
В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, которого подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата горсовета и содействии уклонению от воинской службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевского городского совета, депутата Киевского городского совета IX созыва
Контекст
Его подозревают в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Установлено, что должностное лицо в 2022-2023 годах, вопреки ст. 119 КЗоТ, безосновательно начислило и выплатило сотруднику аппарата Киевского городского совета, который проходил военную службу, заработную плату на сумму почти 700 тыс. гривен. При этом этот работник, вступив в ряды ВСУ, получал денежное обеспечение как военнослужащий.
Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.
Таким образом, мобилизованный фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял.
Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении в суде
Справка
Бондаренко с 2020 по 2025 годы работал заместителем городского головы Киева – секретарем Киевского городского совета, а также был депутатом Киевского городского совета 9 созыва.
В апреле этого года Бондаренко подал заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета, которое поддержал Киевсовет. До этого Бондаренко пытались отправить в отставку тайным голосованием из-за фигурирования в земельном деле Комарницкого.
В мае 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского университета им. Франко и на основании этого получил степень специалиста в КНУ им. Шевченко.