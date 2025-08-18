$41.340.11
Эксклюзив
08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении в миллионной растрате средств руководителю КП "Плесо"

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Директору КП "Плесо" Вячеславу Савицкому сообщено о подозрении в растрате 1,7 млн грн бюджетных средств. Следствие установило растрату средств, выделенных на природоохранные мероприятия, и служебный подлог.

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении в миллионной растрате средств руководителю КП "Плесо"

Руководителю коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации "Плесо" Вячеславу Савицкому сообщили о подозрении в миллионной растрате средств, выделенных на природоохранные мероприятия в столице.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении директору коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо" Киевской городской государственной администрации. Ему инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах и служебный подлог, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следователи установили, что в 2021 году решением Киевского городского совета был утвержден перечень природоохранных мероприятий, которые финансировались из городского фонда охраны окружающей природной среды. КП "Плесо" получило средства на создание водоохранных зон, призванных предотвратить загрязнение, засорение и истощение водных ресурсов столицы.

Понимая, что выделенные средства нужно использовать до конца года, руководитель КП вступил в сговор с директором частного предприятия, которое имело тесные связи с должностными лицами КГГА. Они разработали схему для незаконного вывода бюджетных средств

- отметили в прокуратуре.

Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 6177 просмотров

Также отмечается, что должностные лица КП "Плесо" объявили повторный тендер на разработку проектов землеустройства для установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Это было сделано вопреки Закону Украины "О публичных закупках", ведь предыдущая аналогичная закупка еще не была завершена. Тендер выиграло заранее выбранное предприятие, с которым 17 декабря 2021 года был заключен договор на выполнение работ на пяти пляжах, в частности на островах Труханов и Венецианский.

Через несколько дней сторонами были заключены дополнительные соглашения с нарушением условий договора. 23 декабря был подписан акт выполненных работ, а 30 декабря 2021 года подрядчику перечислили средства. На самом деле на момент подписания актов работы фактически не выполнялись.

Кроме того, согласно Водному кодексу Украины, проведение указанных работ вообще не было необходимым на двух объектах – островах Труханов и Венецианский. Из бюджета в результате этого безосновательно уплатили 1,7 млн грн.

Также прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора добились в судебном порядке отмены неправомерно установленных водоохранных зон и стометровых прибрежных защитных полос на этих островах. Это сделает невозможной их застройку и другое незаконное использование.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, сообщено о подозрении подрядчику.

Дополнение

В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий и должностные лица. Причиненные убытки оцениваются в более чем 260 миллионов гривен.

На Буковине разоблачена новая волна преступлений: 15 лицам сообщено о подозрении в хищении более 10 млн грн бюджетных средств и нанесении вреда окружающей среде. Среди подозреваемых — сельский голова, руководители госпредприятий и должностные лица.

Павел Зинченко

