Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 47476 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 76054 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 48275 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 80501 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 40846 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 72987 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102192 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59050 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 215870 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр

Київ • УНН

 • 294 перегляди

На Черкащині прокурори повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств та посадовці. Завдані збитки оцінюються в понад 260 мільйонів гривень.

Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр

У Черкаській області прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств, освітніх та медичних закладів, посадовці органів місцевого самоврядування, депутат. Сума завданих збитків – понад 260 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора також детальніше розповіли про всі види зловживань та тих, хто отримав підозри.

Розтрата

– Директорка Черкаського міського центру соціальних служб закупила продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб за завищеними цінами. Сума збитків – 3,4 млн грн.

– Колишній директор Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради закупив продукти харчування за завищеними цінами. Збитки – 1,195 млн грн.

– Директор підрядної компанії на замовлення місцевої ради поставив для закладів освіти вугілля неналежної якості. Збитки у 0,78 млн грн.

Замість служіння закону - служили грошам: Кравченко повідомив про викриття схеми підробки судових рішень на Донеччині15.08.25, 12:41 • 4546 переглядiв

Службова недбалість

– Начальник відділу земельних відносин та екології виконкому Піщанської сільської ради, який є депутатом Новодмитрівської сільської ради, провів неправильні розрахунки шкоди, завданої самовільним зайняттям земельних ділянок. Збитки бюджету – 0,5 млн грн.

Порушення у сфері довкілля

– Колишній директор КП "Чигирин" Чигиринської міської ради незаконно видобував питну воду. Загальний об’єм видобутих корисних копалин – 567,247 тис метрів кубічних, збитки – 0,535 млн грн.

Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр14.08.25, 20:49 • 5662 перегляди

Одержання неправомірної вигоди

– Заступник декана факультету державного університету вимагав за вступ до навчального закладу та одержав неправомірну вигоду у розмірі 12 тис грн.

Зловживання службовим становищем

– Колишній голова правління компанії організував несанкціонований відбір природного газу об’ємом 10,4 млн метрів кубічних. Збитки державі – 251 млн грн.

– Колишній директор КНП "Черкаська міська поліклініка" закупив медичне обладнання - мамографічну систему, за завищеними цінами. Сума збитків – 2,524 млн грн.

Перетворили війну на бізнес: Генпрокурор Кравченко повідомив про ще 45 підозр посадовцям Донеччини та Чернігівщини14.08.25, 09:31 • 5956 переглядiв

Інше

– Група з 11 осіб через торгівельні точки (МАФи) незаконно реалізовували алкогольні напої та тютюнові вироби, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.

– Директор благодійної організації для отримання прибутку продав фізичним особам 5 автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, вартістю у 0,8 млн грн.

Нажива на безпеці дітей, закупівлі на "папері" та інші махінації: Кравченко заявив про викриття зловживань у Києві та збитки у 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 5546 переглядiв

Додамо

За даними Офісу Генпрокурора, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2ст. 364 Кримінального кодексу України

Підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває за процесуального керівництва прокурорів органів прокуратури Черкаської області у взаємодії з ГУНП, УСБУ, УСР.

Антоніна Туманова

