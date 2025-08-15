Масштабні зловживання на 260 мільйонів гривень викрили на Черкащині, оголошено 20 підозр
Київ • УНН
На Черкащині прокурори повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств та посадовці. Завдані збитки оцінюються в понад 260 мільйонів гривень.
У Черкаській області прокурори у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств, освітніх та медичних закладів, посадовці органів місцевого самоврядування, депутат. Сума завданих збитків – понад 260 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
В Офісі Генпрокурора також детальніше розповіли про всі види зловживань та тих, хто отримав підозри.
Розтрата
– Директорка Черкаського міського центру соціальних служб закупила продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб за завищеними цінами. Сума збитків – 3,4 млн грн.
– Колишній директор Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради закупив продукти харчування за завищеними цінами. Збитки – 1,195 млн грн.
– Директор підрядної компанії на замовлення місцевої ради поставив для закладів освіти вугілля неналежної якості. Збитки у 0,78 млн грн.
Службова недбалість
– Начальник відділу земельних відносин та екології виконкому Піщанської сільської ради, який є депутатом Новодмитрівської сільської ради, провів неправильні розрахунки шкоди, завданої самовільним зайняттям земельних ділянок. Збитки бюджету – 0,5 млн грн.
Порушення у сфері довкілля
– Колишній директор КП "Чигирин" Чигиринської міської ради незаконно видобував питну воду. Загальний об’єм видобутих корисних копалин – 567,247 тис метрів кубічних, збитки – 0,535 млн грн.
Одержання неправомірної вигоди
– Заступник декана факультету державного університету вимагав за вступ до навчального закладу та одержав неправомірну вигоду у розмірі 12 тис грн.
Зловживання службовим становищем
– Колишній голова правління компанії організував несанкціонований відбір природного газу об’ємом 10,4 млн метрів кубічних. Збитки державі – 251 млн грн.
– Колишній директор КНП "Черкаська міська поліклініка" закупив медичне обладнання - мамографічну систему, за завищеними цінами. Сума збитків – 2,524 млн грн.
Інше
– Група з 11 осіб через торгівельні точки (МАФи) незаконно реалізовували алкогольні напої та тютюнові вироби, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.
– Директор благодійної організації для отримання прибутку продав фізичним особам 5 автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, вартістю у 0,8 млн грн.
Додамо
За даними Офісу Генпрокурора, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2ст. 364 Кримінального кодексу України
Підготовлені клопотання про обрання запобіжних заходів, накладення арештів на майно підозрюваних, відсторонення їх від посад.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває за процесуального керівництва прокурорів органів прокуратури Черкаської області у взаємодії з ГУНП, УСБУ, УСР.