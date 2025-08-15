Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 50893 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 49409 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 79110 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 49906 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 83237 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 41628 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 73422 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 102353 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59149 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 217050 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
44%
755мм
Популярные новости
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 22388 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 112162 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 70468 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 19165 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 13111 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 79136 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 71653 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 83255 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 113268 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 217054 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Андрей Смирнов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 88000 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 171354 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 119268 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 135301 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 183221 просмотра
Актуальное
Гривна
Поезд
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Grand Theft Auto

Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий и должностные лица. Нанесенный ущерб оценивается в более чем 260 миллионов гривен.

Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений

В Черкасской области прокуроры во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий, образовательных и медицинских учреждений, должностные лица органов местного самоуправления, депутат. Сумма нанесенного ущерба – более 260 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В Офисе Генпрокурора также подробнее рассказали обо всех видах злоупотреблений и тех, кто получил подозрения.

Растрата

– Директор Черкасского городского центра социальных служб закупила продуктовые наборы для внутренне перемещенных лиц по завышенным ценам. Сумма ущерба – 3,4 млн грн.

– Бывший директор Департамента социальной политики Черкасского городского совета закупил продукты питания по завышенным ценам. Ущерб – 1,195 млн грн.

– Директор подрядной компании по заказу местного совета поставил для учебных заведений уголь ненадлежащего качества. Ущерб в 0,78 млн грн.

Вместо служения закону – служили деньгам: Кравченко сообщил о разоблачении схемы подделки судебных решений в Донецкой области15.08.25, 12:41 • 4560 просмотров

Служебная халатность

– Начальник отдела земельных отношений и экологии исполкома Песчанского сельского совета, являющийся депутатом Новодмитровского сельского совета, провел неправильные расчеты ущерба, нанесенного самовольным занятием земельных участков. Ущерб бюджету – 0,5 млн грн.

Нарушения в сфере окружающей среды

– Бывший директор КП "Чигирин" Чигиринского городского совета незаконно добывал питьевую воду. Общий объем добытых полезных ископаемых – 567,247 тыс. кубических метров, ущерб – 0,535 млн грн.

Новая волна разоблачений махинаций на Буковине: Кравченко заявил о 10 млн грн убытков и 15 подозрениях14.08.25, 20:49 • 5666 просмотров

Получение неправомерной выгоды

– Заместитель декана факультета государственного университета требовал за поступление в учебное заведение и получил неправомерную выгоду в размере 12 тыс. грн.

Злоупотребление служебным положением

– Бывший председатель правления компании организовал несанкционированный отбор природного газа объемом 10,4 млн кубических метров. Ущерб государству – 251 млн грн.

– Бывший директор КНП "Черкасская городская поликлиника" закупил медицинское оборудование - маммографическую систему, по завышенным ценам. Сумма ущерба – 2,524 млн грн.

Превратили войну в бизнес: Генпрокурор Кравченко сообщил о еще 45 подозрениях должностным лицам Донетчины и Черниговщины14.08.25, 09:31 • 5956 просмотров

Другое

– Группа из 11 человек через торговые точки (МАФы) незаконно реализовывали алкогольные напитки и табачные изделия, в том числе с поддельными марками акцизного налога.

– Директор благотворительной организации для получения прибыли продал физическим лицам 5 автомобилей, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, стоимостью в 0,8 млн грн.

Нажива на безопасности детей, закупки "на бумаге" и другие махинации: Кравченко заявил о разоблачении злоупотреблений в Киеве и убытках в 230 млн грн13.08.25, 18:59 • 5546 просмотров

Добавим

По данным Офиса Генпрокурора, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины

Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей.

Досудебное расследование в уголовных производствах продолжается под процессуальным руководством прокуроров органов прокуратуры Черкасской области во взаимодействии с ГУНП, УСБУ, УСР.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Фонд Андрея Матюхи
Гривна
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Украина