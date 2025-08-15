Масштабные злоупотребления на 260 миллионов гривен разоблачены в Черкасской области, объявлено 20 подозрений
Киев • УНН
В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий и должностные лица. Нанесенный ущерб оценивается в более чем 260 миллионов гривен.
В Черкасской области прокуроры во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрениях 20 лицам, среди которых руководители коммунальных предприятий, образовательных и медицинских учреждений, должностные лица органов местного самоуправления, депутат. Сумма нанесенного ущерба – более 260 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
В Офисе Генпрокурора также подробнее рассказали обо всех видах злоупотреблений и тех, кто получил подозрения.
Растрата
– Директор Черкасского городского центра социальных служб закупила продуктовые наборы для внутренне перемещенных лиц по завышенным ценам. Сумма ущерба – 3,4 млн грн.
– Бывший директор Департамента социальной политики Черкасского городского совета закупил продукты питания по завышенным ценам. Ущерб – 1,195 млн грн.
– Директор подрядной компании по заказу местного совета поставил для учебных заведений уголь ненадлежащего качества. Ущерб в 0,78 млн грн.
Служебная халатность
– Начальник отдела земельных отношений и экологии исполкома Песчанского сельского совета, являющийся депутатом Новодмитровского сельского совета, провел неправильные расчеты ущерба, нанесенного самовольным занятием земельных участков. Ущерб бюджету – 0,5 млн грн.
Нарушения в сфере окружающей среды
– Бывший директор КП "Чигирин" Чигиринского городского совета незаконно добывал питьевую воду. Общий объем добытых полезных ископаемых – 567,247 тыс. кубических метров, ущерб – 0,535 млн грн.
Получение неправомерной выгоды
– Заместитель декана факультета государственного университета требовал за поступление в учебное заведение и получил неправомерную выгоду в размере 12 тыс. грн.
Злоупотребление служебным положением
– Бывший председатель правления компании организовал несанкционированный отбор природного газа объемом 10,4 млн кубических метров. Ущерб государству – 251 млн грн.
– Бывший директор КНП "Черкасская городская поликлиника" закупил медицинское оборудование - маммографическую систему, по завышенным ценам. Сумма ущерба – 2,524 млн грн.
Другое
– Группа из 11 человек через торговые точки (МАФы) незаконно реализовывали алкогольные напитки и табачные изделия, в том числе с поддельными марками акцизного налога.
– Директор благотворительной организации для получения прибыли продал физическим лицам 5 автомобилей, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, стоимостью в 0,8 млн грн.
Добавим
По данным Офиса Генпрокурора, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины
Подготовлены ходатайства об избрании мер пресечения, наложении арестов на имущество подозреваемых, отстранении их от должностей.
Досудебное расследование в уголовных производствах продолжается под процессуальным руководством прокуроров органов прокуратуры Черкасской области во взаимодействии с ГУНП, УСБУ, УСР.