Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у мільйонній розтраті коштів керівнику КП "Плесо"

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 594 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 1392 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
03:44 • 11670 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 31379 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 50398 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 95194 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 141685 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90225 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87392 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67975 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
47%
748мм
Популярнi новини
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 12329 перегляди
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 11053 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 13660 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 17000 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 16334 перегляди
Публікації
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 612 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 1420 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 95202 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 383198 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 332702 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 34409 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 29453 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 64965 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 53683 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 121317 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у мільйонній розтраті коштів керівнику КП "Плесо"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Директору КП "Плесо" В'ячеславу Савицькому повідомлено про підозру у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів. Слідство встановило розтрату коштів, виділених на природоохоронні заходи, та службове підроблення.

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у мільйонній розтраті коштів керівнику КП "Плесо"

Керівнику комунального підприємства Київської міської державної адміністрації "Плесо" В'ячеславу Савицькому повідомили про підозру у мільйонній розтраті коштів, які було виділено на природоохоронні заходи у столиці.

Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" Київської міської державної адміністрації. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)

 - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2021 році рішенням Київської міської ради було затверджено перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці.

Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів

- зазначили в прокуратурі.

Нова хвиля викриттів махінацій на Буковині: Кравченко заявив про 10 млн грн збитків та 15 підозр14.08.25, 20:49 • 6176 переглядiв

Також зазначається, що посадовці КП "Плесо" оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

Це було зроблено всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Тендер виграло заздалегідь обране підприємство, з яким 17 грудня 2021 року було укладено договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.

За кілька днів сторонами було укладено додаткові угоди з порушенням умов договору. 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти. Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися.

Крім того, згідно з Водним кодексом України, проведення вказаних робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський. З бюджету внаслідок цього безпідставно сплатили 1,7 млн грн.

Також прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора домоглися у судовому порядку скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це зробить неможливою їх забудову та інше незаконне використання.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, повідомлено про підозру підряднику.

Доповнення

На Черкащині прокурори повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств та посадовці. Завдані збитки оцінюються в понад 260 мільйонів гривень.

На Буковині викрито нову хвилю злочинів: 15 особам повідомлено про підозру у розкраданні понад 10 млн грн бюджетних коштів та завданні шкоди довкіллю. Серед підозрюваних — сільський голова, керівники держпідприємств та посадовці.

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Чернівецька область
Гривня
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Київська міська державна адміністрація
Київська міська рада
Україна
Київ