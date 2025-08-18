Офіс Генпрокурора повідомив про підозру у мільйонній розтраті коштів керівнику КП "Плесо"

Керівнику комунального підприємства Київської міської державної адміністрації "Плесо" В'ячеславу Савицькому повідомили про підозру у мільйонній розтраті коштів, які було виділено на природоохоронні заходи у столиці.

Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" Київської міської державної адміністрації. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2021 році рішенням Київської міської ради було затверджено перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці.

Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів - зазначили в прокуратурі.

Також зазначається, що посадовці КП "Плесо" оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

Це було зроблено всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Тендер виграло заздалегідь обране підприємство, з яким 17 грудня 2021 року було укладено договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.

За кілька днів сторонами було укладено додаткові угоди з порушенням умов договору. 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти. Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися.

Крім того, згідно з Водним кодексом України, проведення вказаних робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський. З бюджету внаслідок цього безпідставно сплатили 1,7 млн грн.

Також прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора домоглися у судовому порядку скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це зробить неможливою їх забудову та інше незаконне використання.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, повідомлено про підозру підряднику.

Доповнення

На Черкащині прокурори повідомили про підозри 20 особам, серед яких керівники комунальних підприємств та посадовці. Завдані збитки оцінюються в понад 260 мільйонів гривень.

На Буковині викрито нову хвилю злочинів: 15 особам повідомлено про підозру у розкраданні понад 10 млн грн бюджетних коштів та завданні шкоди довкіллю. Серед підозрюваних — сільський голова, керівники держпідприємств та посадовці.