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The New York Times

В четырех районах Киева возможны перебои с водоснабжением

Киев • УНН

 • 1848 просмотра

Из-за перебоев с электроснабжением в правобережном Киеве снизилось давление воды. Временные отключения возможны в четырех районах.

В четырех районах Киева возможны перебои с водоснабжением

В правобережной части Киева снизилось давление в водопроводной сети из-за перебоев с электроснабжением отдельных объектов водопровода, поэтому в некоторых домах, возможно, не будет воды. Об этом сообщает Киевский городской совет, передает УНН.

В связи со снижением напряжения в электросети наблюдаются перебои с электроснабжением отдельных объектов водопровода столицы. Из-за этого в водопроводной сети правобережной части города наблюдается снижение давления. Об этом предупреждают в ЧАО "АК "Киевводоканал"

- говорится в сообщении.

В частности, по имеющейся информации, сниженное давление в водопроводной сети наблюдается в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения, однако работа по его восстановлению продолжается.

Стабильное водоснабжение восстановят после нормализации электроснабжения объектов водопровода. Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением перебоев и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения

- говорится в сообщении.

Напомним

В столице создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В первую очередь город готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Алла Киосак

ОбществоКиев
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Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевский городской совет
Киев