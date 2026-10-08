В четырех районах Киева возможны перебои с водоснабжением

В правобережной части Киева снизилось давление в водопроводной сети из-за перебоев с электроснабжением отдельных объектов водопровода, поэтому в некоторых домах, возможно, не будет воды. Об этом сообщает Киевский городской совет, передает УНН.

В связи со снижением напряжения в электросети наблюдаются перебои с электроснабжением отдельных объектов водопровода столицы. Из-за этого в водопроводной сети правобережной части города наблюдается снижение давления. Об этом предупреждают в ЧАО "АК "Киевводоканал" - говорится в сообщении.

В частности, по имеющейся информации, сниженное давление в водопроводной сети наблюдается в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения, однако работа по его восстановлению продолжается.

Стабильное водоснабжение восстановят после нормализации электроснабжения объектов водопровода. Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над устранением перебоев и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного водоснабжения - говорится в сообщении.

Напомним

В столице создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В первую очередь город готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.