Операция "Чистый город": по делу о завладении столичной землей сообщили новые подозрения

ukenru
15:34 • 10581 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 13520 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 15597 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 23318 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 44104 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28039 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30569 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40630 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34323 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35636 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 22180 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 21516 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 18371 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 20505 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 18474 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 10581 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 18557 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 44104 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16621 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 60441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 764 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 21574 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 26440 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 63069 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 68644 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Нефть марки Brent
Дипломатка

Операция "Чистый город": по делу о завладении столичной землей сообщили новые подозрения

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Правоохранители сообщили о новых подозрениях бывшему заместителю главы КГГА и его сообщнику за незаконное завладение землей в Киеве. Потенциальный ущерб территориальной общине столицы оценивается в более чем 19,5 млн грн.

Операция "Чистый город": по делу о завладении столичной землей сообщили новые подозрения

Правоохранители сообщили о новых подозрениях бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации и его сообщнику по делу о незаконном завладении землей в Киеве. Потенциальный ущерб территориальной общине столицы оценивается в более чем 19,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

О подозрении сообщили бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации и его сообщнику. Им инкриминировано покушение на завладение двумя земельными участками в столице (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении САП.

И хотя правоохранители не называют имен, но УНН стало известно из собственных источников, что речь идет об Александре Спасибко и Романе Блюмине.

Детали

В ходе расследования выяснилось, что в 2023-2024 годах подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц "здания", которые якобы были построены еще в начале 90-х годов. Затем подконтрольные им общества обратились в Киевский городской совет с просьбой сформировать земельные участки для обслуживания этих зданий и передать их в пользование.

Чтобы закрепить право на землю, подозреваемые совместно с депутатом Киевского городского совета, председателем земельной комиссии организовали строительство на ней примитивных сооружений, изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них

- говорится в сообщении.

По информации САП, лица выплачивали средства представителям правоохранительных и контролирующих органов для сокрытия самовольного строительства. Следствие зафиксировало детальный учет этих расходов.

Сумма потенциального ущерба территориальной общине Киева составляет более 19,5 млн грн. На сегодня по делу 9 подозреваемых. Два человека находятся на скамье подсудимых. В отношении еще одного участника преступления вынесен обвинительный приговор

- сообщили в САП.

В настоящее время следствие продолжается, а правоохранители выясняют другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвращено хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого по делу о завладении столичной землей.

7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя главы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киевский городской совет
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев