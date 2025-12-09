Операция "Чистый город": по делу о завладении столичной землей сообщили новые подозрения

Правоохранители сообщили о новых подозрениях бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации и его сообщнику по делу о незаконном завладении землей в Киеве. Потенциальный ущерб территориальной общине столицы оценивается в более чем 19,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

О подозрении сообщили бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации и его сообщнику. Им инкриминировано покушение на завладение двумя земельными участками в столице (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении САП.

И хотя правоохранители не называют имен, но УНН стало известно из собственных источников, что речь идет об Александре Спасибко и Романе Блюмине.

Детали

В ходе расследования выяснилось, что в 2023-2024 годах подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц "здания", которые якобы были построены еще в начале 90-х годов. Затем подконтрольные им общества обратились в Киевский городской совет с просьбой сформировать земельные участки для обслуживания этих зданий и передать их в пользование.

Чтобы закрепить право на землю, подозреваемые совместно с депутатом Киевского городского совета, председателем земельной комиссии организовали строительство на ней примитивных сооружений, изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них - говорится в сообщении.

По информации САП, лица выплачивали средства представителям правоохранительных и контролирующих органов для сокрытия самовольного строительства. Следствие зафиксировало детальный учет этих расходов.

Сумма потенциального ущерба территориальной общине Киева составляет более 19,5 млн грн. На сегодня по делу 9 подозреваемых. Два человека находятся на скамье подсудимых. В отношении еще одного участника преступления вынесен обвинительный приговор - сообщили в САП.

В настоящее время следствие продолжается, а правоохранители выясняют другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвращено хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого по делу о завладении столичной землей.

7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя главы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.