Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
Операція "Чисте місто": у справі щодо заволодіння столичною землею повідомили нові підозри

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Правоохоронці повідомили про нові підозри колишньому заступнику голови КМДА та його спільнику за незаконне заволодіння землею в Києві. Потенційний збиток територіальній громаді столиці оцінюють у понад 19,5 млн грн.

Операція "Чисте місто": у справі щодо заволодіння столичною землею повідомили нові підозри

Правоохоронці повідомили про нові підозри колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації та його спільнику у справі про незаконне заволодіння землею в Києві. Потенційний збиток територіальній громаді столиці оцінюють у понад 19,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Про підозру повідомили колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації та його спільнику. Їм інкриміновано замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України) 

- йдеться у дописі САП.

І хоч правоохоронці не називають імені колишнього заступника глави КМДА,  ймовірно, йдеться про Петра Оленича.

Деталі

У ході розслідування з’ясувалося, що у 2023-2024 роках, підозрювані зареєстрували на підставних осіб "будівлі", які нібито збудовані ще на початку 90-х років. Потім підконтрольні їм товариства звернулися до Київської міської ради з проханням сформувати земельні ділянки для обслуговування цих будівель та передати їх у користування.

Щоб закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії організували будівництво на ній примітивних споруд, виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них 

- йдеться у дописі. 

За інформацією САП, особи виплачували кошти представникам правоохоронних та контролюючих органів задля приховування самочинного будівництва . Слідство зафіксувало детальний облік цих витрат.

Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.На сьогодні у справі 9 підозрюваних. Дві особи перебувають на лаві підсудних. Стосовно ще одного учасника злочину постановлено обвинувальний вирок 

- повідомили у САП.

Наразі, слідство триває, а правоохоронці з’ясовують інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.

Алла Кіосак

