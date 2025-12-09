Операція "Чисте місто": у справі щодо заволодіння столичною землею повідомили нові підозри
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про нові підозри колишньому заступнику голови КМДА та його спільнику за незаконне заволодіння землею в Києві. Потенційний збиток територіальній громаді столиці оцінюють у понад 19,5 млн грн.
Про підозру повідомили колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації та його спільнику. Їм інкриміновано замах на заволодіння двома земельними ділянками у столиці (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України)
І хоч правоохоронці не називають імені колишнього заступника глави КМДА, ймовірно, йдеться про Петра Оленича.
Деталі
У ході розслідування з’ясувалося, що у 2023-2024 роках, підозрювані зареєстрували на підставних осіб "будівлі", які нібито збудовані ще на початку 90-х років. Потім підконтрольні їм товариства звернулися до Київської міської ради з проханням сформувати земельні ділянки для обслуговування цих будівель та передати їх у користування.
Щоб закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії організували будівництво на ній примітивних споруд, виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них
За інформацією САП, особи виплачували кошти представникам правоохоронних та контролюючих органів задля приховування самочинного будівництва . Слідство зафіксувало детальний облік цих витрат.
Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.На сьогодні у справі 9 підозрюваних. Дві особи перебувають на лаві підсудних. Стосовно ще одного учасника злочину постановлено обвинувальний вирок
Наразі, слідство триває, а правоохоронці з’ясовують інші епізоди злочинної діяльності.
Нагадаємо
6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.
7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.