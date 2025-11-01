$42.080.01
В Киеве и Днепре на некоторых участках изменен скоростной режим: где действуют ограничения

Киев • УНН

 • 178 просмотра

С 1 ноября в Киеве и Днепре изменен скоростной режим на некоторых участках. В столице ограничение скорости движения уменьшено с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех участках, а в Днепре – с 70 км/ч до 50 км/ч.

В Киеве и Днепре на некоторых участках изменен скоростной режим: где действуют ограничения

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. В частности, в столице меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а в Днепре - ограничение скорости предусматривается с 70 км/ч на 50 км/ч. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

"В соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более чем 50 км/ч", - сообщил Белошицкий.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
    • проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
      • проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
        • улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

          В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на следующих участках:

          • улица Набережная Заводская, за исключением участков: за 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова; от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдакский; за 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
            • улица Набережная Победы (от улицы Овражной до улицы Космической);
              • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
                • шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр";
                  • улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
                    • мост Центральный;
                      • мост Кайдакский;
                        • мост Усть-Самарский.

                          На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.

                          В частности, такие комплексы действуют:

                          • в Киеве — на Набережном шоссе, 4;
                            • в Днепре — на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.

                              Напомним

                              27-летний мужчина из Винницкой области стал антирекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения - у него 1056 открытых производств.

                              Павел Башинский

