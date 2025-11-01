В Киеве и Днепре на некоторых участках изменен скоростной режим: где действуют ограничения
Киев • УНН
С 1 ноября в Киеве и Днепре изменен скоростной режим на некоторых участках. В столице ограничение скорости движения уменьшено с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех участках, а в Днепре – с 70 км/ч до 50 км/ч.
Детали
"В соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более чем 50 км/ч", - сообщил Белошицкий.
В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на следующих участках:
- улица Набережная Заводская, за исключением участков: за 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова; от выезда из шлакоотвала до разворота на мост Кайдакский; за 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
- улица Набережная Победы (от улицы Овражной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр";
- улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский;
- мост Усть-Самарский.
На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость.
В частности, такие комплексы действуют:
- в Киеве — на Набережном шоссе, 4;
- в Днепре — на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.
